Tasoev Portugal / IJF.org Tournament Master

Na categoria peso pesado, o campeão mundial Inal Tasoev (AIN) parece quase intocável no momento e provou isso mais uma vez ao vencer as etapas iniciais sem muitos problemas. Quando não consegue encontrar uma abertura em pé, é muito eficaz no chão, o que o torna um adversário difícil de vencer.



Final, Inal Tasov (AIN) x Minjong Kim (KOR)

Após a primeira rodada contra Eric Abramov (GER), ele venceu Jayku Yoon (KOR) e depois Shogrukon Bakhtyorov (UZB), nas semifinais Tamerlan Bashaev (AIN), outro homem forte, enfrentou uma competição muito dura. o dia anterior.



No final do sorteio, o susto foi o bicampeão mundial Minjong Kim (KOR), que confirmou sua posição ao se classificar para as semifinais, onde encontrou o jovem Ibrahim Dadaroglu (TUR). Ainda um pouco frágil, mas com estatura impressionante, Tataroglu permitiu que Kim chegasse à final. Numa passagem de bastão entre gerações, no início do dia o competidor turco derrotou o múltiplo medalhista mundial e olímpico Rafael Silva (BRA).

Vimos o que seria um clássico nos próximos anos nas finais onde Tasov e Kim competiram pelo ouro. Foi de facto uma final curta, já que Inal Tasoev demorou apenas 25 segundos para medir a distância, calcular a melhor rota e lançar o seu Uchi-Mata para Ipan. A medalha de ouro ficou reservada ao campeão mundial.



Disputa pela medalha de bronze, Kanda Nakano (JPN) x Ibrahim Tataroglu (TUR)

A primeira medalha de bronze foi disputada entre Kanda Nakano (JPN) e Ibrahim Dadaroglu (DUR). Nakano, que nunca havia participado de um evento internacional, mas marcou com um dos momentos mais espetaculares de Ippen do fim de semana, colocando um adversário nas costas com O-Sotto-Kari. A medalha de bronze vai para Kanta Nakano, então na próxima vez que ele competir será com ranking mundial!



JOGO DE MEDALHA DE BRONZE MAKOMEDOMAROV (Emirados Árabes Unidos) vs Tamerlan Pashev (AIN)

Magomedomer Makomedomarov (Emirados Árabes Unidos) e Tamerlan Pashev (AIN) estão em disputa pela última medalha de bronze da edição de 2024 do Grande Prémio de Portugal. Cada vez mais perto após cada ataque, faltando um minuto para o fim, Bashev marcou o primeiro vaja-ari com um golpe de ombro. Ele teve que controlar a manga do oponente para evitar qualquer tentativa de ataque. É isso, quatro minutos depois, Tamerlan Bashev passou com perfeição, valendo-lhe uma medalha.



Medalhas, cheques e flores foram entregues pelo Presidente da Federação Portuguesa de Judo, Sérgio Pina, e pelo Membro da Comissão Desportiva da Federação Internacional de Judo e medalhista de bronze olímpico, Imre Chisos.