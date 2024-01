As temperaturas semelhantes às da primavera continuarão esta semana

“As temperaturas da semana passada estiveram acima da média de janeiro. Por exemplo, os valores máximos de domingo variaram entre 2 e 7/8 graus acima do normal, claro, variando consoante a localização das estações do IPMA”, disse o meteorologista. Instituto Português do Oceano e da Atmosfera (IPMA).

Segundo Patrícia Gomes, as máximas desta semana serão inferiores aos 20 graus, com máximas pontuais (20/21 graus) na zona sul do Vale do Tejo.

“Mas geralmente ficarão entre 17 e 19 graus, estáveis ​​ao longo da semana”, pontuou.

O IPMA Segundo Patrícia Gomes, os ventos moderados serão fracos, céu nublado e com nevoeiro em alguns locais ou nevoeiro matinal.

Há possibilidade de chuva fraca nas áreas costeiras.

As temperaturas mínimas hoje no continente variam entre os 3 graus Celsius (em Bragança) e os 12 (em Faro e Portalegre) e as máximas entre os 13 (em Garda) e os 20 (em Santarém).

“Hoje e amanhã [Tuesday] A poeira suspensa também é esperada do Norte da África. No domingo atingiram o arquipélago da Madeira, que a partir de hoje será continente. Não se espera que seja muito intenso, pode não ser visível, mas ainda estará na atmosfera”, afirmou.