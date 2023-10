Stellantis, nova fábrica de baterias em Illinois, termina greve; Fábrica da GM Lyriq vê retirada

Trabalhadores da fábrica da General Motors em Spring Hill estão agora em greve

O UAW anunciou que chegou a um acordo provisório com a Stellantis para encerrar a greve de seis semanas, incluindo ganhos de empregos com a reabertura de uma fábrica em Belvidere, Illinois, e a adição de uma nova fábrica de baterias naquele local.

Pouco depois, o UAW anunciou que os trabalhadores da fábrica da General Motors que fabrica o Cadillac Lyriq totalmente elétrico entrariam em greve.

Poucos dias depois de o UAW ter feito um acordo inicial com a Ford, o sindicato anunciou agora um acordo semelhante com a Stellantis, empresa-mãe da Chrysler.

Tal como acontece com o acordo com a Ford, nem todos os detalhes estão disponíveis neste momento, mas serão apresentados aos trabalhadores em breve. O plano é fornecer detalhes na quinta-feira, 2 de novembro, após o qual os sindicalistas poderão votar se aceitam o acordo. Até então, o UAW orientou os trabalhadores a regressarem ao trabalho na Stellantis como uma medida de boa fé, e para mostrarem à empresa restante, a GM, que poderiam encerrar a greve a qualquer momento, uma vez alcançado um acordo.

Em um anúncio em vídeo, o presidente do UAW, Shawn Fain, e o vice-presidente Rich Boyer apresentaram alguns detalhes do acordo com a Stellantis.

Embora ainda não conheçamos todos os detalhes, alguns dos principais ganhos são um aumento salarial geral de 25%, bem como ajustamentos no custo de vida. O UAW afirma que o aumento salarial total desta greve é ​​superior aos aumentos salariais combinados entre 2001-2022, tal como foi o caso do acordo com a Ford.

Para alguns outros trabalhadores, os aumentos nos salários e nas condições de trabalho devem exceder esse aumento de 25%. Em particular, alguns trabalhadores da Mopar, braço de peças da Chrysler, e trabalhadores temporários, receberão aumentos maiores.

Além disso, uma das grandes vitórias identificadas para o UAW é a reabertura do Belvidere Assembly Complex, em Illinois. Esta planta foi desativada pela Stellantis em fevereiro e tem sido um obstáculo nas negociações. O UAW afirma que a Stellantis se comprometeu a reabrir aquela fábrica e construir uma nova fábrica de baterias com capacidade para 1.000 empregos nas instalações.

O governador de Illinois, JB Pritzker, disse que o acordo significaria “milhares de empregos, bilhões em investimentos e uma grande vitória para Illinois”.

Ao todo, o UAW afirma que a Stellantis planejou originalmente cortar 5.000 empregos em toda a empresa, mas esse acordo inclui compromissos com… Adicionar 5.000 empregos, resultando em uma variação líquida de 10.000 empregos.

Isto é importante porque um dos pontos-chave nestas negociações é que a montagem de VEs provavelmente exigirá menos horas de trabalho por carro, porque os VEs contêm menos peças. Em teoria, isto significa menos empregos no setor automóvel, ou pelo menos menos horas (uma equação que também poderia ser resolvida através da implementação de uma semana de trabalho mais curta).

Há anos que nos dizem que tornar-se eléctrico era uma sentença de morte para bons empregos na indústria automóvel neste país. Nós nos levantamos e dissemos não. Sean Fine, presidente do UAW

Nas discussões sobre esta greve, os entrevistadores tentaram repetidamente fazer com que Fain difamasse os veículos elétricos e os culpasse por problemas salariais ou de emprego, mas Fain nunca mordeu a isca, sempre insistindo que o UAW estava procurando uma “transição justa” para veículos elétricos que iria garantir que os trabalhadores continuem a receber um tratamento justo à medida que a indústria vira de cabeça para baixo.

Mas a greve continua na GM, onde ainda não foi alcançado um acordo. No início deste mês, a GM conseguiu “ultrapassar” outros fabricantes nas negociações, concordando em colocar todas as fábricas de baterias da GM nos EUA sob o acordo mestre do sindicato, garantindo que os trabalhos de baterias fossem tratados da mesma forma que os trabalhos de fabricação de automóveis.

Mas o progresso desde então parece ter sido mais lento, sendo a GM a última resistência a não chegar a um acordo com o UAW.

O UAW chamou a sua táctica de “greve de prontidão”, onde o plano é começar por atacar algumas instalações e depois expandir gradualmente a greve ao longo do tempo.

Como resultado, os trabalhadores do UAW decidiram agora entrar em greve na fábrica de montagem da GM em Spring Hill, no Tennessee. Esta fábrica fabrica o GMC Acadia e o Cadillac XT5 e XT6, mas também fabrica o Cadillac Lyriq totalmente elétrico.

É um momento interessante para isso, visto que a produção do Lyriq finalmente começou. Depois de anos de progresso lento para os veículos Ultium da GM, o terceiro trimestre finalmente viu um grande salto na produção e vendas do Lyriq, com 3.108 veículos entregues. Isto foi mais que o dobro do recorde anterior para o segundo trimestre de 1.348 carros. Portanto, esta desaceleração ameaça diminuir o ímpeto por trás do Lyriq se um acordo não for encontrado em breve.