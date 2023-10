Estes são os 10 países mais amigáveis ​​para a geração Y, diz um novo estudo

Pode ser difícil ser um millennial. Eles querem se aposentar como milionários, mas lutam para equilibrar os custos do estilo de vida com os objetivos financeiros. Embora muitos fatores possam contribuir para isso, o local onde os Millennials vivem pode afetar o seu desempenho. Scolaroum recurso de bolsas de estudo universitárias, classificou os melhores estados para a geração do milênio – definida como pessoas nascidas entre 1981 e 1996 – nas seguintes categorias: Acessibilidade Ambiente político e social emprego Qualidade de vida saúde financiamento pessoal segurança As sete categorias foram avaliadas por meio de 52 escalas graduadas em uma escala de 100 pontos. As métricas incluíam custo de vida, taxa de propriedade de casa própria, taxa de desemprego, renda média, idade de aposentadoria e pontuação média do FICO. Nova York e Califórnia podem ser grandes centros de emprego para a geração Y, mas nenhum dos estados ficou entre os 10 primeiros.

Scholaroo classificou Minnesota como o melhor estado dos EUA para a geração do milênio. Walter Bibikov | Imagens Getty

Minnesota foi classificado como o melhor estado para a geração Y, com uma pontuação de 71,63. Tem a segunda maior taxa de aquisição de casa própria entre os millennials, de acordo com Scholaroo – e tem uma pontuação elevada em finanças pessoais e acessibilidade. A “Terra dos 10.000 Lagos” foi eleita um dos melhores estados para se viver e trabalhar no estudo anual da CNBC. Num relatório do WalletHub no início deste ano, Minnesota também foi classificado como o estado menos estressante do país. Os residentes disseram que experimentaram menos estresse financeiro e familiar. READ Nossa capacidade de wafer de semicondutor se esgotará até 2023 Minnesota também teve a segunda maior média de horas de sono por noite, atrás apenas do Colorado, no mesmo relatório do WalletHub.

Minesota Utá Massachussets Colorado Vermonte Quem Washington Virgínia Maryland sim

Utah foi classificado como o segundo melhor estado para a geração do milênio, de acordo com Scholaroo. Jordânia Siemens | Visão Digital | Imagens Getty

Utah foi classificado como o segundo melhor estado para a geração Y, com uma pontuação de 70,51. Utah também liderou a lista como o estado com a maior taxa de emprego da geração millennials e está em quarto lugar em finanças pessoais. Assim como Minnesota, Utah foi recentemente classificado como um dos estados menos estressantes da América. Utah teve a média mais baixa de horas trabalhadas por semana, uma das porcentagens mais baixas de residentes vivendo na pobreza e a menor taxa de divórcio nos Estados Unidos. Num outro estudo da WalletHub realizado em setembro, Utah foi classificado como o estado mais feliz da América e teve a maior taxa de voluntários. Três de suas cidades foram classificadas como as mais amigas dos bairros do país, em uma classificação de setembro do Neighbor.com.

Massachusetts foi classificado como o terceiro melhor estado para a geração do milênio, de acordo com Scholaroo. Thomas Zulkzewski | momento | Imagens Getty