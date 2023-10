UAW chega a acordo provisório com Stellantis

Nova Iorque

CNN

–



Sindicato dos Trabalhadores Automobilísticos Unidos Chegou a um acordo provisório com a Stellantis no sábado. Mas ampliou o alcance da greve contra a General Motors, a maior montadora dos Estados Unidos e a última remanescente das Três Grandes. Dashing espera estar perto de terminar os dois tempos.

O acordo com a Stellantis, que fabrica carros das marcas Dodge, Ram, Chrysler e Jeep, foi anunciado no sábado pelo presidente do UAW, Sean Fine, e pelo vice-presidente Rich Boyer, o principal negociador do sindicato nas negociações. Eles saudaram isso como uma grande vitória O acordo provisório inclui a revitalização de uma fábrica de montagem em Illinois que fechou em fevereiro, deixando originalmente 1.200 pessoas desempregadas, entre outras vitórias para o sindicato.

“No 44º dia da nossa greve de prontidão, tenho o orgulho de anunciar que o nosso sindicato prevaleceu mais uma vez. Mais uma vez, há apenas algumas semanas, alcançámos o que nos disseram ser impossível”, disse Sean Fine. O vídeo foi postado no Xanteriormente conhecido como Twitter.

Os 14.600 membros do UAW que entraram em greve em Stellantis voltarão ao trabalho dentro de alguns dias. Mas quase 4.000 trabalhadores da fábrica da General Motors que fabrica SUVs Cadillac e GMC em Spring Hill, Tennessee, aderiram à greve às 17h, horário central.

“Estamos decepcionados com as ações do UAW à luz do progresso que fizemos”, disse a GM num comunicado sobre a expansão da greve. “Continuamos a negociar de boa fé com o UAW e o nosso objetivo continua a ser chegar a um acordo o mais rapidamente possível.”

Fein não mencionou as negociações com a GM nem a decisão de ampliar a greve por lá. O alcance ampliado da greve foi confirmado por uma fonte familiarizada com a situação e postado na página do Facebook do sindicato local do Tennessee que representa os membros.

O sindicato já ampliou o alcance da greve cinco vezes desde que começou em 15 de setembro, numa tentativa de aumentar a pressão sobre as três principais empresas. É a primeira vez que Fain não anuncia a expansão.

O Conselho Nacional Stellantis do UAW votará se enviará ou não o acordo provisório aos membros mais amplos em 2 de novembro, disse Fine. Depois disso, os 43 mil membros regulares do UAW da empresa terão a oportunidade de votar se ratificam ou não o acordo. Deve ser ratificado por ambas as partes para entrar em vigor.

O acordo provisório com a Stellantis no sábado segue-se a um acordo semelhante alcançado com a Ford na quarta-feira. O acordo com a Ford também ainda precisa ser ratificado pelos membros comuns da Ford antes de entrar em vigor, assim como o acordo com a Stellantis também precisará da aprovação dos membros.

Muitos detalhes do acordo com a Stellantis ainda não são conhecidos. Mas o pagamento segue as mesmas linhas do acordo com a Ford, o que significa um aumento mínimo imediato de 11% e aumentos salariais adicionais que elevariam os aumentos totais para 25% durante o prazo de quatro anos e meio do contrato. Espera-se também que inclua um ajustamento salarial ao custo de vida para proteger os membros do aumento dos preços.

COLA foi algo que o sindicato abandonou quando a Chrysler, antecessora de Stellanti, estava em apuros, rumo à falência e a um resgate federal. Mas a Stellantis tem visto uma vantagem ultimamente, com a empresa agora gerando lucros recordes. Aumentos salariais garantidos, combinados com o COLA, podem aumentar os salários totais em mais de 30% durante a vigência do contrato.

Mas a maior surpresa no acordo com a Stellantis é que o UAW afirmou que a empresa concordou em reabrir uma fábrica em Belvidere, Illinois, que fechou em 28 de fevereiro, deixando 1.200 trabalhadores desempregados. A fábrica receberá um caminhão médio para substituir o SUV compacto Jeep Cherokee construído lá.

“Fizemos o impossível. Movemos montanhas. Reabrimos a fábrica de montagem que a empresa havia fechado”, disse Fine.

Os acordos Stellantis e Ford proporcionam aos trabalhadores sindicalizados grandes aumentos salariais e benefícios para lidar com a inflação que corroeu os salários dos trabalhadores. O último contrato foi alcançado em 2019, antes do início dos aumentos violentos de preços na sequência da pandemia.

Os fabricantes de automóveis normalmente oferecem aos membros dos sindicatos acordos semelhantes entre empresas, pelo que se espera que as negociações da GM produzam benefícios semelhantes para os trabalhadores do sector automóvel.

O sindicato também garantiu promessas de novos produtos para duas outras fábricas que enfrentariam possíveis fechamentos futuros – uma fábrica de motores em Trenton, Michigan, e uma fábrica de máquinas em Toledo, Ohio, que fabrica peças para transmissões, entre outras, disse Fine. produtos. Nem motores nem transmissões são necessários em carros elétricos.

O sindicato está preocupado com o facto de os empregos para os trabalhadores que fabricam motores, transmissões e outras peças de automóveis que já não são necessárias para veículos eléctricos possam ser eliminados à medida que os fabricantes de automóveis mudam as suas gamas de veículos de veículos movidos a gás para veículos eléctricos.

A empresa iniciou negociações com planos para eliminar 5.000 empregos adicionais representados pelo UAW durante a vigência do contrato, disse Fine. Com os compromissos de produto que a Stellantis concordou neste contrato, ela irá, disse ele em vez de Aumenta o número de funcionários do UAW na empresa em 5.000, nos termos do acordo provisório.

Se todos concordarem Depois que as Três Grandes forem alcançadas e ratificadas, provavelmente porá fim à mais longa greve dos trabalhadores da indústria automobilística em 25 anos.

Além dos aumentos salariais no acordo com a Ford, o sindicato também obteve melhores benefícios de pensão para trabalhadores seniores com um plano de pensão tradicional e aumentou as contribuições da empresa para contas 401(k) para trabalhadores contratados desde 2007. Mas o sindicato não fez isso. . Alcançar o objetivo de retomar os planos tradicionais de aposentadoria para os contratados a partir de 2007 ou devolver a assistência médica aos aposentados.

O sindicato também recebeu melhores garantias de emprego, incluindo o direito de voltar à greve em protesto contra o encerramento de uma fábrica durante a vigência do contrato. Os contratos anteriores sempre incluíam uma cláusula de não greve enquanto o contrato estava em vigor.

O processo de certificação da Ford está programado para começar no domingo, com uma reunião em Detroit de dirigentes sindicais locais que representam os trabalhadores da empresa em todo o país. Embora o acordo inclua ganhos recordes para o sindicato, com aumentos salariais de dois dígitos, a sua ratificação não é certa. Um processo semelhante começará na quinta-feira para Stellantis.

Em geral, o sindicato não permitirá que os grevistas voltem ao trabalho até que o acordo laboral inicial seja ratificado. Mas o UAW colocou os trabalhadores de volta ao trabalho na Ford enquanto o processo de certificação estava em andamento. Isto aumentou a pressão sobre a GM e a Stellantis para chegarem rapidamente aos seus próprios acordos com o sindicato.

“A última coisa que eles querem é que a Ford volte à capacidade total enquanto eles brincam e ficam para trás”, disse o vice-presidente do UAW, Chuck Browning, principal negociador sindical da Ford, em comentários aos membros na noite de quarta-feira.

Alguns membros já voltaram a trabalhar na Ford enquanto a empresa se prepara para retomar as operações, disse Todd Dunn, presidente do UAW Local 862, que representa os trabalhadores da Kentucky Truck Plant, a maior fábrica da Ford. Outros estão programados para retornar no sábado. Ele acrescentou que o plano é que a fábrica esteja totalmente operacional até segunda-feira.

Com os acordos iniciais entre a Ford e a Stellantis, parecia que a greve poderia chegar a uma resolução completa relativamente em breve. Mas a ampliação da greve na GM torna as coisas mais incertas nos próximos dias.

Foi o sindicato Em greve desde 15 de setembro contra General Motors, Stellantis e Ford, marcando a primeira vez que o sindicato ataca as três empresas simultaneamente. O sindicato representa 145 mil trabalhadores entre as três empresas, mas nem todos os seus membros entraram em greve.

Em vez disso, lançou ataques direcionados a fábricas específicas. Começou com uma paralisação de 12.700 membros em uma fábrica de montagem de cada empresa, e a greve foi ampliada cinco vezes desde então. No momento em que o acordo com a Ford foi anunciado, havia 16.600 grevistas na Ford, 14.200 na General Motors e 14.600 na Stellantis.

Recentemente, o número de sindicalizados chegou a 6.800 Saída na fábrica da Stellantis em Sterling Heights, Michigan, na segunda-feira, e 5.000 membros entraram em greve na maior fábrica da General Motors em Arlington, Texas, na terça-feira, logo depois que a GM disse que era mais forte do que o esperado. Lucros trimestrais.

A GM disse em seu relatório de lucros que perdeu US$ 200 milhões durante as duas primeiras semanas da greve no final de setembro, e outros US$ 600 milhões nas primeiras três semanas de outubro. Mas o fechamento da fábrica de Arlington por si só provavelmente causaria perdas adicionais de US$ 130 milhões por semana, de acordo com uma estimativa de Colin Langan, analista automotivo do Wells Fargo.

Stellantis não forneceu uma estimativa da perda da greve, mas Langan estima que a greve na fábrica de Sterling Heights eleva suas perdas semanais em US$ 110 milhões por semana, para US$ 200 milhões.