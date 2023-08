SpaceX Falcon 9 lança 22 satélites Starlink do Cabo Canaveral – Spaceflight Now

A SpaceX lançou sua segunda missão Falcon 9 do dia, enviando 22 satélites Starlink de segunda geração em órbita no sábado às 21h05 EST (01h05 UTC). Isto seguiu-se ao lançamento bem-sucedido de uma tripulação de quatro homens para a Estação Espacial Internacional no início do dia.

Com a missão bem-sucedida de sábado, mais de 5.000 satélites Starlink já entraram em órbita. Com base nas estatísticas compiladas por Jonathan McDowell, astrônomo do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian que mantém um banco de dados de voos espaciais, a SpaceX lançou um total de 5.005 Starlinks desde 2019.

Depois de decolar do Complexo de Lançamento Espacial 40, o foguete Falcon 9 voou para sudeste, visando uma órbita inclinada 43 graus em relação ao equador. Depois de se separar do segundo estágio cerca de dois minutos e meio de vôo, o impulsionador do primeiro estágio continuou sua descida a bordo do navio drone Just Read the Instructions estacionado no Oceano Atlântico, a leste das Bahamas.

Dois pós-combustores de segundo estágio colocam os satélites na órbita circular desejada. Os 22 satélites foram separados cerca de uma hora e cinco minutos após o lançamento.

O booster do primeiro estágio, número traseiro B1080, estava em sua terceira missão. O voo inaugural foi o lançamento da tripulação privada do Axiom 2 para a Estação Espacial Internacional no início deste ano, em 21 de maio. Depois foi lançado em 1º de julho com o Telescópio Espacial Euclid da Agência Espacial Europeia.

Este foi o 14º lançamento dos chamados microssatélites V2, que são maiores e têm quatro vezes a largura de banda dos modelos anteriores. Os satélites V2 Starlink em tamanho real estão programados para serem lançados pela Starship totalmente reutilizável da SpaceX, mas o atraso no aparecimento da Starship levou a SpaceX a criar uma versão condensada dos satélites para que possam ser lançados no Falcon 9.

E no início de maio, a SpaceX anunciou que tinha mais de 1,5 milhão de assinantes Starlink. O serviço de Internet da empresa está disponível em mais de 60 países.