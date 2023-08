Autoridades da Califórnia alertam para um risco aumentado de febre do vale

As fortes chuvas neste inverno podem levar ao aumento da febre do vale, uma doença causada por um fungo que cresce no solo em muitas partes da Califórnia. Ashley Cooper/Getty Images

Autoridades de saúde da Califórnia alertam para um possível aumento do risco de febre do vale, uma doença respiratória causada por um fungo que cresce no solo, em muitas partes do estado.

O Departamento de Saúde Pública da Califórnia disse em um relatório que as fortes chuvas deste inverno podem ter causado um aumento no crescimento do fungo coccidioidomicose que causa a febre do vale. Comunicado de imprensa. A febre do vale ocorre quando a poeira contendo o fungo é inalada, causando sintomas respiratórios que podem se tornar graves ou até fatais.

Períodos de chuvas fortes podem levar ao aumento da atividade dos fungos coccídios, de acordo com a healthline. pesquisar Conduzido pela Universidade da Califórnia, Berkeley e CDPH. Isso significa que os casos de febre do vale poderão aumentar nos próximos meses, à medida que os esporos que cresceram durante as chuvas recordes deste ano secarem e se espalharem pela poeira.

“Tivemos um inverno chuvoso após anos de seca. Este padrão climático foi associado a aumentos significativos da febre do vale no passado”, disse um porta-voz do CDPH ao SFGATE por e-mail.

A maioria dos casos de febre do vale ocorre no Vale Central da Califórnia, mas as taxas da doença estão aumentando em áreas ao longo da costa central e no sul da Califórnia, de acordo com o Dados CDPH. O condado de Kern tem a maior incidência de febre do vale no estado, com 2.819 casos relatados em 2021.

A notificação da doença em todo o estado aumentou significativamente nas últimas duas décadas, de menos de 1.000 casos por ano em 2000 para mais de 9.000 em 2019. Cerca de 1.000 pessoas são hospitalizadas com a doença a cada ano e, entre esses casos, um em cada dez casos leva à morte. , Dados CDPH Ofertas.

Embora cerca de seis em cada dez pessoas infectadas normalmente lutem contra a infecção, aqueles que adoecem podem apresentar tosse, febre, dificuldade em respirar e dor no peito. Pessoas com casos graves de febre do vale podem necessitar de hospitalização, seguida de cuidados médicos intensivos de acompanhamento.

A inalação mesmo de uma pequena dose do fungo pode causar infecção. O Departamento de Saúde Pública da Califórnia (CDPH) recomenda medidas para reduzir a exposição à sujeira e poeira para ajudar a prevenir a febre do vale, incluindo manter as janelas dos carros fechadas e usar ar reciclado, se disponível, ao dirigir em áreas onde a febre do vale está presente. O CDPH disse que a febre do Vale é comum.

As pessoas em particular risco de contrair a febre do vale são as pessoas que vivem em áreas onde o fungo é comum, especialmente aquelas que trabalham ao ar livre e em ocupações que expõem regularmente a sujidade e o solo – o que significa que as pessoas que trabalham na construção e no trabalho agrícola no campo estão particularmente em risco. . pesquisar A Universidade da Califórnia, Davis, descobriu que os trabalhadores agrícolas hispânicos e latinos na Califórnia correm maior risco de contrair a doença, e os dados do CDPH indicam que 47% dos casos de febre do vale na Califórnia ocorrem entre pessoas hispânicas e latinas.