S&P 500, Dow a caminho da quarta perda semanal

As ações dos EUA estavam prontas para uma quarta perda semanal consecutiva, com os investidores analisando os ganhos de

Chevron

e

Lagarta

e aguardava o medidor de inflação preferido do Federal Reserve.

Os futuros do S&P 500 oscilaram, caindo 0,5%. O indicador de referência de ações de grande capitalização caiu 1,6% na semana, colocando-o a caminho de sua maior sequência de perdas desde setembro de 2020. Os futuros do Nasdaq-100, focado em tecnologia, caíram 0,1% e os contratos do Dow Jones Industrial Average caíram 0,6%. Os futuros podem ser voláteis e nem sempre são um indicador confiável de onde os índices de ações vão pousar no sino de abertura.

A Chevron informou ano mais lucrativo desde 2014 e disse que aumentaria as despesas de capital em 20% para US$ 15 bilhões este ano. As ações caíram 1,6% nas negociações de pré-mercado. A Caterpillar caiu depois que a empresa relatou um aumento nos custos, compensando um salto na receita.

maçã ações subiram 4,1% antes do sino após a maior empresa dos EUA por capitalização de mercado registrou receita e lucros recordes. Ações de corretagem

Mercados Robinhood,

que reportou um prejuízo trimestral de US$ 423 milhõescaiu 14% no pré-mercado.

Investidores amadores invadiram o mercado de ações há um ano, comprando ações de memes como GameStop e AMC Entertainment. Muitos se lembram disso como uma revolução contra Wall Street, mas, no final, eles apenas encheram os bolsos das empresas financeiras. Dion Rabouin do WSJ explica. Ilustração: Sebastião Vega



O presidente Jerome Powell acrescentou às expectativas de que o banco central iniciar uma série de aumentos de juros em março após a reunião de política do Fed na quarta-feira. Seus comentários elevaram os rendimentos dos títulos do governo de curto prazo, impulsionaram o dólar e injetaram renovados turbulência em um mercado de ações que cresceu acusado de estímulo monetário.

“Dinheiro barato é como um cobertor de conforto para investidores e mercados”, disse Jane Foley, estrategista sênior de câmbio do Rabobank. “Quase inevitavelmente, você começa a retirar parte desse dinheiro barato e terá mais volatilidade nos mercados.”

O

GELO

O Dollar Index, que acompanha o dólar em relação a outras moedas importantes, subiu 0,1% na sexta-feira. Com alta de 1,8% na semana, estava a caminho de seu maior ganho desde junho.

Os preços dos títulos do governo caíram, elevando os rendimentos. O rendimento das notas do Tesouro de dois anos sensíveis à taxa de juros subiu para 1,216%, de 1,190% na quinta-feira e 0,993% no final da semana passada. Os rendimentos das notas de 10 anos não subiram tão rápido, o que alguns analistas interpretam como um sinal de que os investidores pensam que os aumentos das taxas de juros pelo Fed vão esmagar o crescimento econômico. Eles ficaram em 1,842% na sexta-feira, acima dos 1,747% de uma semana atrás.

As ações têm sido voláteis, apesar dos lucros sólidos.

Foto:



Allie Joseph/Associated Press





As ações estão agitadas, apesar de outra rodada sólida de ganhos. Quase um terço das empresas do S&P 500 divulgaram resultados do quarto trimestre e 78% delas superaram as estimativas dos analistas de lucro por ação, segundo a FactSet.

Em outros movimentos de pré-mercado,

Visto

subiu 4,3% depois de superar as previsões dos analistas para lucros e vendas.

Mondelez International

caiu 2,2%. A empresa de alimentos disse que os preços mais altos de seus lanches não foram suficientes para compensar Aumento dos custos de ingredientes e transporte.

Os investidores analisarão os dados de gastos do consumidor do Departamento de Comércio às 8h30 ET. Economistas esperam que os números mostrem que os gastos caíram em dezembro, à medida que o aumento das infecções por coronavírus afetou a demanda. Também previsto para as 8h30, o indicador de inflação preferido do Fed deverá mostrar a continuação das pressões sobre os preços que levaram o banco central a desfazer o estímulo.

Escreva para Joe Wallace em joe.wallace@wsj.com