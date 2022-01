Futuros da Dow sobem na Apple após recente liquidação do mercado; Os sinais submersíveis da Tesla para esses estoques expiram

Os futuros do Dow durante a noite subiram fortemente, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, uma vez que Uma maçã (AAPL) disparou nos lucros. O mercado de ações abriu fortemente na quinta-feira, mas os principais índices reverteram para fechar em baixa, já que as ações da Tesla e algumas outras empresas de tecnologia foram vendidas após os resultados trimestrais.







X









na parte superior, Microsoft (MSFT) estendeu sua retração pós-lucro acima da linha de 200 dias.

No atual ambiente de altas taxas de juros, com O Federal Reserve está apertando a política agressivamente Nos próximos meses, ações com alto rendimento de dividendos, como Tesla (TSLA), jogo roblox (RBLX) E Zscaler (ZS) além de jogadas inúteis como Lúcido (LCD) E Riviano (interior).

As ações da Microsoft e da Apple, com P-Es de 33 e 28, respectivamente, podem se sair melhor. Enquanto isso, energia, fertilizantes e principalmente estoques de frete, que são áreas que se sustentam razoavelmente bem em uma correção de mercado, apresentam índices de PE mais baixos.

Ganhos da Apple A receita superou modestamente as visualizações após o fechamento. As ações da Apple subiram durante a noite.

Principais ganhos

ao mesmo tempo, Corporação KLA. (KLAC), Western Digital (WDC), Visto (Quinto), Atlassian (um time), Juniper Networks (JNPR) E Robinhood (capuz) Conforme relatado na quinta-feira.

As ações da Visa e da Juniper Networks subiram fortemente durante a noite com lucros sólidos, enquanto as ações da TEAM subiram, apesar da fraca orientação de EPS. As ações da JNPR podem tentar testar novamente a sequência de 50 dias.

As ações da KLAC caíram ligeiramente em negociações prolongadas em direção fraca – depois de cair na sessão de quinta-feira com expectativas decepcionantes de seus pares. Enquanto isso, as ações da Western Digital e HOOD foram vendidas da noite para o dia em meio a uma perspectiva fraca e outros problemas.

Larva (gato) informa no início de sexta-feira. As ações da CAT caíram 1%, para 212,17 na quinta-feira, abaixo da sequência de 200 dias, mas trabalhando em um ponto de compra.

As ações da Tesla e da Microsoft funcionam Classificação IBD. Estoque da Microsoft e Atlassian em andamento Líderes de longo prazo do IBD. O estoque KLAC está localizado em defeito 50.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow Jones subiram 0,6% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 subiram 0,7%. Os futuros do Nasdaq 100 subiram 1,1%. As ações da Apple estão impulsionando os futuros do Dow Jones Index, bem como os contratos futuros do S&P 500 e Nasdaq. A Visa também é um componente do Dow Jones e do Standard & Poor’s 500.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações compartilhado. Isso é especialmente verdadeiro em correções de mercado e tentativas de alta, como é agora.

Junte-se aos especialistas do IBD enquanto analisam ações acionáveis ​​no rali do mercado no IBD Live

aumento do mercado de ações

A tentativa do mercado de ações começou com fortes ganhos na quinta-feira, mas foi revertida em baixa, liderada por pequenas capitalizações e ações de crescimento mais uma vez.

O Dow Jones Industrial Average fechou abaixo do ponto de equilíbrio na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 0,5%. O Nasdaq Composite Index caiu 1,4%, com as ações da Tesla caindo, Tiradina (Ter) E L Pesquisa (LRCX) liderou o caminho para baixo. A pequena escala Russell 2000 caiu 2,3%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 4 pontos base para 1,81% após subir 7 pontos base na quarta-feira. Mas o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu 4 pontos base para 1,19%. O rendimento de curto prazo subiu 13 pontos base na quarta-feira, devido aos sinais otimistas do Fed.

Os preços do petróleo bruto reverteram ligeiramente abaixo dos novos máximos de vários anos, caindo 0,9%, para US$ 86,61 o barril. Os contratos futuros de gás natural no próximo mês subiram 46,5%, enquanto as saídas mostraram ganhos sólidos de um dígito.

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 1,6%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities caiuem forma) queda de 0,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) fechou abaixo do ponto de equilíbrio. As ações da MSFT são uma propriedade importante no IGV, que também sofreu um impacto na quinta-feira de Serviço agora (agora mesmo). VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 4,3%, com Teradyne, Lam Research, Intel Corporation (INTC) e muitas outras vendas.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) Caiu 1,6% e o US Global Infrastructure Development Fund X (ETF) (berço) cedeu 0,75%. Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) queda de 1,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) queda de 1,5%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) avançou 1,1% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) afundou 0,9%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) subiu 0,3%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 3,9% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 3,6%, ambos atingindo novos mínimos de fechamento em 19 meses. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da ARK Invest.

Top 5 ações chinesas para assistir agora

ganhos de maçã

Os ganhos da Apple aumentaram 25%, para US$ 2,10 por ação, enquanto a receita saltou 11%, para US$ 123,95 bilhões. Ambos superam confortavelmente o cenário para férias no primeiro trimestre.

A Apple liderou o número de acessos para iPhone, Mac, PC e serviços, apesar do fracasso relatado no negócio do iPad.

Mas a gigante da tecnologia espera que o crescimento da receita diminua no trimestre atual em relação ao primeiro trimestre fiscal.

As ações da Apple subiram 5% em negociações estendidas. As ações caíram 0,3 por cento na quinta-feira, para 159,22, caindo pela oitava sessão consecutiva. Na semana passada, as ações da AAPL quebraram decisivamente abaixo das linhas de 50 dias e 10 semanas, o que é um sinal claro de venda. mas o Linha de força relativa As ações da Apple estão um pouco abaixo dos níveis recordes, de acordo com Análise do MarketSmith. Isso é um reflexo de quão fraco o S&P 500 está no meio de uma correção de mercado.

Além das próprias ações da AAPL, os ganhos da gigante de tecnologia também são um bom sinal para muitos outros fabricantes e fornecedores de chips para iPhone.

Estoque Tesla

Os ganhos do quarto trimestre da Tesla superaram as visualizações na quarta-feira, mostrando um crescimento estelar, embora o volume de ritmo tenha sido menor do que nos trimestres anteriores. Mas a grande preocupação acabou A Tesla prometeu um “roteiro de produtos”, ou falta dela.

O CEO Elon Musk confirmou que não haverá Cybertruck em 2022, apenas dizendo que “espera” iniciar a produção em 2023. Ele também disse que a Tesla não está trabalhando em um carro de US $ 25.000, como alguns previram.

Em vez disso, Musk disse novamente que a condução autônoma total alcançará autonomia total este ano, uma afirmação que ele faz há vários anos. Ele também disse que grande parte do esforço de pesquisa e desenvolvimento será direcionado ao Tesla Bot, um robô humanóide que a empresa está desenvolvendo.

As ações da Tesla caíram quase 12%, para 829,10, recuando das mínimas de segunda-feira para atingir seu pior nível em três meses. As ações fecham na marca de 200 dias, 33% atrás da alta de 4 de novembro de 1.243,49.

Estoques de polietileno estão em alta

Independentemente das razões específicas para a venda, o fato é que as ações da TSLA têm um índice de complemento de três dígitos. Por essa medida, a gigante dos veículos elétricos está indo razoavelmente bem. As ações não são divididas. Muito poucas outras ações de PE de três dígitos estão acima da linha de 200 dias.

A plataforma de videogame Roblox estabeleceu um recorde de 141,60 no final de novembro. Mas na quinta-feira, as ações da RBLX caíram 9,5%, para 57,05, atingindo uma baixa recorde pós-IPO.

As ações da Zscaler, a grande vencedora em 2021, caíram 41% em relação ao pico de 19 de novembro. O jogo de segurança cibernética agora é significativamente menor do que a sequência de 200 dias.

As ações da Robinhood subiram por alguns dias depois que o aplicativo de negociação on-line foi lançado ao público no final de julho e vêm caindo desde então. As ações da HOOD nunca foram negociadas acima da linha de 50 dias.

Quanto aos rivais não lucrativos de Tesla, Lucid e Rivian? As ações da Lucid caíram 14%, para 28,70, fechando logo abaixo da linha de 200 dias. No dia, todas as ações da LCID caíram 103% em relação ao rompimento do final de outubro. As ações da Rivian caíram 10,5%, para 53,94, uma baixa histórica e bem abaixo de seu preço inicial de oferta pública de US$ 78. As ações da RIIV atingiram um recorde de 179,47 em 16 de novembro.

Tesla vs. BYD: Qual gigante EV em expansão é o melhor para comprar?

Análise de ascensão do mercado

O rali do mercado de ações ainda não acabou, mas depende de dispositivos de suporte à vida. A tentativa de alta vale para os principais indicadores, desde que não prejudiquem os mínimos de segunda-feira, que ainda não atingiram. Small cap Russell 2000 cortou os mínimos intradiários de segunda-feira, atingindo um mínimo de 52 semanas.

O Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite e Russell 2000 caíram esta semana, o que dificilmente é um sinal positivo. O mercado está preso mais uma vez em uma tendência de baixa de aberturas fortes e fechamentos fracos.

A linha de retração avançada da Nasdaq continua caindo, enquanto a linha NYSE A/D também parece triste. Apesar da reversão negativa na quinta-feira, o índice de volatilidade CBOE caiu modestamente, indicando que os temores do mercado não atingiram o pico.

É difícil ficar animado com qualquer ação agora.

A energia foi bem, mas continuou correndo, com os líderes esticados e os fugitivos lutando para escapar. Alguns fertilizantes e estoques agrícolas são saudáveis. Poucas drogas, como Abvi (ABBV) estão indo bem. estoque de frete marítimo como Matson (Matex), com crescimento exponencial e índices de PE de um dígito, está novamente quente, mas sujeito a flutuações significativas.

Se o mercado se recuperar, algumas dessas ações e grupos podem estar entre os líderes. Portanto, pode ser o caso das ações da Apple e da Microsoft e de outros nomes de tecnologia humildes, como Juniper.

Mas os problemas das ações da Tesla após seu relatório de lucros devem colocar uma linha vermelha sob o crescimento de ações de alto valor por enquanto. Pode não ser favorável até que os rendimentos do Tesouro se estabilizem. Com vários aumentos nas taxas do Fed e cortes no balanço em breve, as taxas de juros podem continuar subindo ao longo de 2022.

A sequência RS da Nasdaq está em seu ponto mais baixo desde maio de 2020. A sequência RS da ARKK é a mais fraca desde o final de 2019, antes da queda do coronavírus.

Time to Market com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD

O que você está fazendo agora

Os investidores devem continuar a monitorizar um Dia de acompanhamento Para confirmar uma nova tentativa de rali, mas as esperanças são frustradas. Os principais indicadores não estão longe de subestimar os mínimos de segunda-feira. Mesmo que haja um FTD no futuro próximo, os investidores não devem correr para aumentar a exposição. A tendência de alta confirmada pode falhar. Além disso, não há muitas ações de boa aparência para comprar no momento.

Continue trabalhando em suas listas de observação, concentrando-se em ações que mostram força relativa. Em uma correção de mercado, as listas de observação podem ser como castelos de areia, desmoronando sob novas ondas de vendas. Mas continue trabalhando nesses castelos de areia. Quando a maré virar, você estará pronto para aproveitar.

Ler A grande imagem Todos os dias para ficar em sincronia com a tendência do mercado, ações e setores líderes.

Por favor, siga Ed Carson no Twitter em Incorporar tweet Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

Você pode gostar:

Melhores ações de crescimento para comprar e assistir

IBD Digital: Desbloqueie as listagens, ferramentas e análises de ações premium do IBD hoje

Média de 200 dias: a última linha de suporte?

Quando é hora de vender suas ações favoritas