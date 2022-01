Chevron arrecada US $ 15,6 bilhões em lucros anuais à medida que os preços do petróleo sobem

Chevron Corp.

CVX -3,46%



teve seu ano mais lucrativo desde 2014, informando na sexta-feira que obteve US$ 15,6 bilhões em lucro líquido em 2021, com o aumento dos preços das commodities devido à recuperação econômica global.

Os ganhos anuais da gigante petrolífera dos EUA foram uma reviravolta dramática a partir de 2020, quando Chevron perdeu US$ 5,5 bilhões depois que a pandemia global encaminhou a demanda por petróleo e gás. A empresa divulgou um lucro de US$ 5,1 bilhões no quarto trimestre na sexta-feira, acima do prejuízo de US$ 665 milhões no mesmo período do ano passado. A Chevron também disse que gerou US$ 21,1 bilhões em fluxo de caixa livre em 2021, o maior de todos os tempos.

O preço das ações da Chevron atingiu seu nível mais alto na quinta-feira, fechando em mais de US$ 135 por ação, com a reação dos investidores ao anúncio da Chevron de que aumentaria seu dividendo trimestral em 6%. Mas as ações da empresa caíram mais de 4% na sexta-feira após a divulgação de seus resultados do quarto trimestre, que foram menores do que os analistas esperavam.

O aumento dos preços das commodities deixou os investidores se perguntando se as empresas de petróleo e gás seguirão seu impulso histórico de aumentar a perfuração em busca de lucros maiores. A Chevron é a primeira das maiores empresas petrolíferas ocidentais a relatar, e os analistas procurarão folhas de chá da administração da Chevron para saber se o sinal de preço mudou seu cálculo.

O presidente-executivo da Chevron, Mike Wirth, disse que a demanda por gasolina está acima dos níveis pré-pandemia e que espera mais recuperação nos mercados de fósseis em 2022. Apesar disso, ele disse que a Chevron manterá os gastos disciplinados.

“Não acho que seremos tentados pelo preço do dia”, disse o Sr. Wirth disse em uma ligação com analistas na sexta-feira.

Após anos de retornos sombrios das empresas de petróleo e gás, os investidores pressionaram os produtores a moderar o crescimento e devolver mais dinheiro aos acionistas. A Chevron e seus pares responderam mudando a forma como alocam dinheiro, levando a um salto nos preços de suas ações e quedas no custo de capital, de acordo com Rob Thummel, gerente sênior de portfólio da TortoiseEcofin.

Embora isso seja bom para os investidores da empresa, há preocupações crescentes de que não haja investimento suficiente em novos combustíveis fósseis para atender à crescente demanda.

“Produtores e equipes de gestão continuarão a cumprir o que o mercado está pedindo a eles, que é devolver capital aos acionistas, tornando mais difícil acompanhar a demanda global por petróleo e gás”, disse o Sr. Tummel.

Em 2012, a Holanda sofreu um terremoto de magnitude 3,6. Foi causado por um dos maiores campos de gás do mundo, conhecido como Groningen, e desencadeou uma cadeia de eventos que está contribuindo para os preços altíssimos da energia de hoje. Shelby Holliday do WSJ explica. Ilustração: Sebastião Vega



Os preços do petróleo nos EUA atingiram seus níveis mais altos desde 2014 em janeiro e estavam sendo negociados a cerca de US$ 87 por barril na quinta-feira. Mais analistas estão prevendo que preços do petróleo chegarão a US$ 100 por barril Em 2022, à medida que o mundo continua a se recuperar e o investimento na produção de petróleo e gás permanece relativamente restrito.

A Chevron disse que está mantendo um orçamento relativamente modesto e devolverá quantias crescentes de dinheiro aos acionistas. O dividendo da Chevron na quinta-feira marcou o 35º ano consecutivo em que a empresa aumentou o pagamento. A Chevron também disse que recompraria até US$ 5 bilhões de suas ações depois de recomprar US$ 1,4 bilhão em 2021.

Inscrição no boletim informativo No jornal de hoje Uma lista completa, com links, de todos os artigos do Diário do dia.

Na quinta-feira, um juiz federal invalidou uma venda de arrendamento de petróleo e gás nos EUA de 80 milhões de acres no Golfo do México, dizendo que o Departamento do Interior não considerou adequadamente os impactos das mudanças climáticas em sua análise ambiental. A Chevron estava entre as empresas que licitaram por trechos na venda. Senhor. Wirth chamou a decisão de decepcionante na sexta-feira.

A Chevron disse em dezembro que aumentaria os gastos de capital em 2022 para US$ 15 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, mas ainda bem abaixo dos níveis pré-pandemia. Senhor. Breber disse que a empresa manterá esse orçamento. A Chevron disse que gastaria entre US$ 15 bilhões e US$ 17 bilhões até 2025 em comparação com os planos anteriores de gastar US$ 19 bilhões a US$ 22 bilhões por ano antes da pandemia.

Apesar dos níveis de gastos mais baixos, a Chevron disse que estabeleceu um recorde de produção de petróleo e gás em 2021, produzindo 3,1 milhões de barris por dia, um aumento modesto em relação aos níveis do ano passado. A unidade de produção de petróleo e gás da empresa faturou US$ 7,3 bilhões em 2021, em comparação com uma perda de US$ 1,6 bilhão em 2020.

O diretor financeiro da Chevron, Pierre Breber, disse que a empresa pode aumentar a produção apesar de seus gastos mais disciplinados devido às economias de custos estruturais que a Chevron implementou durante a pandemia. A Chevron precisa crescer para sustentar o dividendo, disse ele.

“Vamos retomar a atividade à medida que o mercado se recuperar”, disse o Sr. disse Breber.

Phil Gresh, analista da

JPMorgan Chase

& Co., disse em nota aos investidores na sexta-feira que a orientação da Chevron de que a produção de petróleo e gás em 2022 seria estável ou ligeiramente inferior foi menor do que o esperado. Senhor. Breber disse que a produção da Chevron em 2022 cresceria, excluindo volumes perdidos de contratos expirando na Ásia.

Escrever para Christopher M. Matthews em christopher.matthews@wsj.com