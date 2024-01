S&P 500 bate outro recorde, Dow quebra 38.000 pela primeira vez

O aperto dos cintos continua no Vale do Silício.

A Alphabet (GOOG, GOOGL) anunciou na segunda-feira que fará cortes em sua divisão X, que investe em projetos lunares, informou a Bloomberg.

A Bloomberg informou que a empresa fará “dezenas de cortes” na unidade, principalmente focados no pessoal de suporte, sugerindo que ainda há algum apetite na gigante tecnológica para encontrar soluções para problemas fora das suas áreas habituais (leia-se: áreas de ganhar dinheiro) de pesquisa e publicidade digital.

Mas num e-mail aos funcionários obtido pela empresa, Astro Teller, que lidera a X, escreveu que a empresa está “expandindo a nossa abordagem para nos concentrarmos na criação de mais empreendimentos como empresas independentes financiadas através de capital baseado no mercado”.

“Faremos isso abrindo nosso escopo para a colaboração com uma base mais ampla de parceiros industriais e financeiros e continuando a focar em equipes enxutas e na eficiência de capital”, acrescentou Taylor.

O que se destaca para nós por dois aspectos.

A primeira é a admissão de um dos líderes da Alphabet de que os termos sob os quais o gigante tecnológico concordou em fazer estes investimentos continham poucos critérios económicos. No seu último trimestre, o alfabeto “Outras Apostas” O setor sofreu prejuízo operacional Com um valor de US$ 1,2 bilhão.

Agora a empresa tem o direito de fazer esses investimentos. Afinal de contas, as perdas não são escondidas dos accionistas, e pode haver um argumento de que o espírito pioneiro da empresa – fundada mais como uma empresa científica do que como um empreendimento lucrativo – é preservado pela perda desse dinheiro quase intencionalmente. Mas esse cálculo parece ter mudado na Alphabet à medida que a empresa se concentra mais na inteligência artificial, e um esforço em todo o Vale para cortar custos fornece à empresa cobertura para cortes em outras áreas.

A segunda parte notável desta novidade é como A Alphabet planeja continuar controlando os custos nesta unidade.

A empresa essencialmente terceiriza a disciplina para investidores externos que buscam obter um retorno além de quaisquer benefícios culturais de seus investimentos. No final do último trimestre, a Alphabet empregava 182 mil pessoas.

As equipes de gestão podem dizer todas as coisas certas e implementar as melhores práticas certas para aumentar a eficiência, etc., etc. Mas numa organização do tamanho de Fort Lauderdale, será difícil seguir uma nova direção, não importa quão forte seja a sua direção.

E embora

O que não deveria ser nenhuma surpresa. Afinal, a cultura era parte da razão pela qual X existia em primeiro lugar.