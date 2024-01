Ações fazendo as maiores movimentações no pré-mercado: M, BA, ADM

Confira as empresas que estão nas manchetes antes do sino. Macy's – As ações da gigante das lojas de departamentos subiram 2% nas negociações de pré-mercado depois que a empresa rejeitou no fim de semana uma oferta de US$ 5,8 bilhões da Arkhouse Management e de sua parceira Brigade Capital Management para tornar o varejista privado. A Macy's citou preocupações sobre financiamento e avaliação de negócios. Boeing – As ações da companhia aérea caíram 1,8% depois que a Administração Federal de Aviação dos EUA recomendou que os operadores inspecionassem visualmente as vedações das portas de saída intermediárias dos aviões Boeing 737-900ER, que são semelhantes às que foram aterradas após um voo de emergência da Alaska Airlines. Archer Daniels Midland – As ações caíram quase 12% depois que a empresa de processamento de alimentos colocou o CFO Vikram Lothar em licença administrativa em meio a uma investigação sobre algumas práticas contábeis e emitiu uma orientação de lucros para o quarto trimestre que ficou aquém das expectativas anteriores. A Goldman Sachs rebaixou a classificação das ações após a notícia. SolarEdge Technologies – As ações subiram mais de 5% depois que a empresa solar disse que cortaria 16% de sua força de trabalho para reduzir despesas operacionais. B Riley Financial – As ações de serviços financeiros caíram quase 14% depois que a Bloomberg informou que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA estava investigando os negócios da empresa com um cliente ligado a fraude de valores mobiliários. Spirit Airlines, JetBlue Airways – As companhias aéreas disseram na sexta-feira que planejam apelar da decisão de um juiz federal que bloqueia sua fusão planejada. As ações da Spirit Airlines subiram cerca de 1% antes do fechamento, enquanto a JetBlue Airways caiu 0,8%. Flavors & Fragrances International – As ações subiram 1,9% depois que o Morgan Stanley elevou a empresa de fragrâncias de peso igual para sobreponderação, citando o fim do ciclo de rebaixamento das ações e o alcance do fundo do ciclo do consumidor como catalisadores para o crescimento do preço das ações. Home Depot, Louis – As ações caíram cerca de 0,7% depois que Oppenheimer rebaixou a gigante de reforma residencial de uma classificação de desempenho superior para desempenho de mercado, citando uma configuração complexa de curto prazo. StoneCo – As ações subiram mais de 3% depois que o Goldman Sachs elevou a empresa para uma classificação de compra, citando novas oportunidades de receita bancária e de crédito e “superando” as expectativas de crescimento de lucros no setor de pagamentos brasileiro. – Pia Singh, Sarah Min, Tanaya Machel e Lisa Kailay Hahn da CNBC contribuíram com reportagens