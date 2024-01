Riot Games está cortando mais de 500 empregos

Depois de no ano passado termos visto mais de 9.000 funcionários sendo demitidos na indústria de videogames, 2024 continua essa tendência, e Liga dos lendários A Riot Games é o exemplo mais recente disso. Na noite de segunda-feira, A empresa anunciou “Estamos a concentrar-nos em menos projetos de alto impacto para nos movermos em direção a um futuro mais sustentável”, o que significa eliminar as funções de 530 pessoas a nível global, ou cerca de 11% da força de trabalho total.

Peças de Legends of Runeterra e Riot Forge fazem parte dos “Mods”

CEO Dylan Jadeja ele disse em uma mensagem para toda a empresa“Alguns dos grandes investimentos que fizemos não estão rendendo como esperávamos”, observou ele, apontando para as expansões do 10º aniversário da Riot em 2019 que se tornaram virais. Liga dos lendários universo através de novos jogos e outras formas de entretenimento. Para os funcionários “cuja função foi ou pode ser afetada”, haverá uma reunião com líderes relevantes nas próximas 48 horas, e serão oferecidas verbas rescisórias por pelo menos seis meses, com mais para aqueles que estão há mais tempo na empresa . Além de outros benefícios.

O que a Riot diz priorizar são os principais jogos ao vivo que ela cria, por exemplo League of Legends, Valorant, Táticas de Teamfight, E Fenda selvagem, bem como eSports e eventos associados a esses títulos. Da mesma forma, o jogo de luta Project L 2D, que ainda está em desenvolvimento com Liga Dizem que os personagens estão “fazendo grande progresso” e a segunda temporada está próxima misterioso O programa de TV da Netflix está programado para estrear em novembro.

Inclui projetos diretamente afetados pelas mudanças Lendas de Runeterra, o jogo de cartas gratuito anunciado em 2019 que Jadeja disse que “não estava tendo um desempenho tão bom quanto precisávamos”. Esta equipe está sendo reduzida e focada no modo de jogo PvE. Outro alvo do portfólio atual da Riot Games é a marca editorial Riot Forge, que também foi anunciada em 2019, para fazer parceria com estúdios menores que criariam mais títulos relacionados à liga. READ O Boeing 747, o jato jumbo original, está se preparando para o despacho final

De acordo com Jadeja, os cortes não visam apaziguar os investidores, mas sim: “Temos que fazer mais para focar nossos negócios e concentrar nossos esforços nas coisas que geram maior valor para o jogador – as coisas que realmente valem o tempo dos jogadores. ” No entanto, isso não anulará o impacto sobre as pessoas diretamente afetadas, nem a propagação do frio por toda a indústria – Layoff Tracker Corrigido por Kotaku Já contabiliza mais de 3.800 perdas de empregos em 2024, e ainda estamos em janeiro.

