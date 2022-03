Société Générale teme confisco de ativos russos enquanto bancos se preparam para o pior

Société Générale: Pode perder os negócios da Rússia em um “cenário extremo”

PARIS / FRANKFURT, 3 de março (Reuters) – Société Générale Bank (SOGN.PA) Ele alertou na quinta-feira que a Rússia poderia retirar do banco suas operações domésticas, em uma das advertências mais fortes já feitas por uma empresa ocidental sobre o potencial impacto da guerra na Ucrânia.

O banco francês, que tem uma exposição de US$ 20 bilhões à Rússia, disse que está trabalhando para reduzir os riscos no país, enquanto os bancos europeus cortam negócios no país em meio a crescentes sanções mútuas com o Ocidente.

“O grupo tem reserva suficiente para absorver as consequências de um possível cenário extremo, no qual o grupo será despojado do patrimônio de seus ativos bancários na Rússia”, disse o SocGen. Consulte Mais informação

Maior banco da Itália, Intesa Sanpaolo (ISP.MI)Enquanto isso, uma revisão estratégica de sua presença na Rússia está em andamento após a invasão da Ucrânia por Moscou, disse um porta-voz. Leia mais enquanto o Citigroup alerta para perdas.

As ações de bancos foram duramente atingidas nos últimos dias em meio a temores de possíveis baixas contábeis, receitas mais baixas, economias mais fracas e as repercussões das sanções. Suas ações foram negociadas principalmente em baixa na quinta-feira.

Os reguladores também estão se preparando para um possível fechamento do braço europeu do segundo maior banco da Rússia, o VTB Bank (VTBR.MM)Em meio a crescentes preocupações sobre o impacto das sanções ocidentais sobre o banco, de acordo com duas fontes familiarizadas com o assunto. Consulte Mais informação

Se os reguladores decidirem fechar o VTB na Europa, seria a segunda falência de um grande banco russo na região, já que as sanções pressionam os credores do país. O Sberbank, o maior banco da Rússia, disse no início desta semana que fecharia a maioria de suas operações na Europa. Consulte Mais informação

Nos últimos dias, muitos investidores tentaram vender seus investimentos russos.

O presidente-executivo do fundo disse na quinta-feira que os ativos russos do fundo de riqueza de US$ 1,3 trilhão da Noruega, o maior do mundo, se tornaram inúteis e levarão muito tempo para serem vendidos de acordo com as instruções do governo. Consulte Mais informação

As agências de classificação de risco Fitch e Moody’s reduziram a classificação da Rússia em seis pontos para “lixo”, dizendo que as sanções ocidentais estão lançando dúvidas sobre sua capacidade de pagar dívidas e enfraquecerão sua economia. Consulte Mais informação

Índice das principais ações de bancos europeus (.SX7P) Ele caiu 0,2% no comércio da tarde, depois que pequenos ganhos na quarta-feira trouxeram uma ligeira queda nas perdas acentuadas no início da semana.

A quinta-feira foi negociada quando a invasão ucraniana entrou em sua segunda semana, e um dia depois que Moscou alegou que havia capturado o porto de Kherson, no Mar Negro. A Rússia descreve suas ações na Ucrânia como uma “operação especial”. Consulte Mais informação

O Société Générale, que obtém quase 3% de seus lucros na Rússia, foi um dos bancos sob pressão com a escalada do conflito. Suas ações foram negociadas em alta de 1,7 por cento, mas caíram cerca de 20 por cento desde o início do ano. Consulte Mais informação

“O grupo conduz seus negócios na Rússia com o máximo de cautela e seletividade, ao mesmo tempo em que apoia seus clientes históricos”, disse ela. Consulte Mais informação

Acrescentou que as prioridades são “reduzir o risco e manter a liquidez na subsidiária, mantendo um leque diversificado de depósitos”.

Empresa do Grupo Cidade (CN) A empresa pode enfrentar perdas de bilhões de dólares em seus negócios russos e ajudar alguns de seus 200 funcionários na Ucrânia a deixar o país após a invasão russa, disseram executivos nesta quarta-feira. Consulte Mais informação

O banco disse na segunda-feira que a exposição total do banco à Rússia era de quase US$ 10 bilhões no final do ano passado, muito maior do que o informado anteriormente.

O London Stock Exchange Group disse que a aplicação de sanções financeiras contra a Rússia terá apenas um impacto menor em seus negócios, pois suspendeu mais listas de empresas russas. Consulte Mais informação

O CEO da LSEG, David Schwimmer, disse que a bolsa suspendeu as negociações de 28 empresas russas listadas na quinta-feira, incluindo as gigantes de energia Rosneft e Gazprom, bem como o maior credor do país, Sberbank.

O banco alemão Helaba disse na quinta-feira que vai se abster de prever lucros concretos para este ano devido à incerteza imposta pela situação na Rússia.

