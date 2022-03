Os futuros de ações subiram ligeiramente à medida que os investidores se preparavam para o relatório de empregos de fevereiro, atualizações da Rússia e da Ucrânia

Os futuros de ações subiram na noite de quinta-feira antes do relatório de empregos chave, já que os investidores continuaram monitorando os desenvolvimentos na guerra na Ucrânia.

Os futuros relacionados ao Dow Jones Industrial Average subiram 53 pontos, ou 0,2%. Os do S&P 500 subiram 0,1%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%.

As medidas vêm antes do relatório de empregos de fevereiro do Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam um crescimento de 440.000 empregos, e a taxa de desemprego cair para 3,9%. Os salários por hora devem crescer 5,8% ano a ano.

Este é o último relatório de empregos antes da próxima reunião do Federal Reserve, quando o banco central deve começar a aumentar as taxas de juros. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que é Tende a suportar uma única alta de 25 pontos base em março. O ponto base é igual a 0,01%.

“Acho que, porque vimos Powell dizer, francamente incomum, especificamente que o esquema para apoiar um aumento de 25 pontos base, o pensamento especulativo pode estar mais firmemente fundamentado em 25 pontos base, mesmo se vermos um aumento mais forte”, disse Lauren Goodwin, economista e estrategista de portfólio da New York Life Investments, “Relatório esperado para amanhã”.

Goodwin disse que o componente de crescimento salarial do relatório pode ser um ponto de dados importante, já que os traders tentam descobrir o caminho da política para a faixa.

“Mesmo um crescimento salarial de 5,8% conta como um corte salarial se a inflação subir acima de 7%”, disse Goodwin.

A guerra contra a Ucrânia também estará no topo das mentes dos investidores na sexta-feira. A Ucrânia ainda controla sua capital, Kiev, após mais de uma semana de combates, apesar dos crescentes relatos de bombardeios em outras grandes cidades. Milhões de ucranianos fugiram do paísde acordo com as Nações Unidas.

Enquanto isso, as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados efetivamente cortaram a economia russa de grandes partes do sistema financeiro global. O JPMorgan disse em nota na quinta-feira que a economia russa pode contrair 35% a uma taxa anual no segundo trimestre.