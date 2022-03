Como o bloco (quadrado) evitou a morte pela Amazon

BARCELONA – Em 2014, a Amazon lançou um produto muito parecido com algo já oferecido pela empresa de pagamentos Jack Dorsey, cofundador do Twitter, Square, que hoje é conhecido como Block.

Chamava-se Amazon Register e permitiria que pequenas empresas aceitassem pagamentos com cartão de crédito usando um smartphone ou tablet, assim como a tecnologia Block. No entanto, havia uma grande diferença: a Amazon oferecia uma taxa de processamento de tão baixo quanto 1,75%Comparado com 2,75% do Bloco.

“Ainda éramos uma startup, e a Amazon copiou nosso produto e baixou nosso preço”, disse Jim McKelvey, que cofundou a Block com Dorsey em 2009, durante uma discussão com a CNBC na feira de tecnologia Mobile World Congress.

“Quando a Amazon faz isso com uma startup, a startup morre”, acrescentou. “Quando a Amazon fez isso na Square, ficamos horrorizados.”

Ban não era único diante do possível.”morte pela amazon. “A gigante do comércio eletrônico entrou em muitos setores ao longo dos anos, da computação em nuvem à televisão e cinema. Vários varejistas foram forçados a se adaptar ou fechar completamente devido ao chamado Efeito Amazônia.

A diferença com Block, diz McKelvey, é que ele sobreviveu.

“Nós não tínhamos as coisas que eles tinham, então não podíamos fazer o que eles estavam fazendo”, disse ele. “Então continuamos fazendo o que estávamos fazendo e basicamente os ignoramos. E funcionou.”

Um ano depois de a Amazon lançar o “Register”, o serviço pararIsso destaca a natureza altamente competitiva do setor de pagamentos digitais. McKelvey diz que a empresa até enviou leitores de cartões Square para seus clientes: “Eles foram realmente muito legais com isso”.

É uma anedota tão antiga quanto o tempo: a Big Tech lançou um recurso semelhante ao de um concorrente menor, e essa empresa depois luta para acompanhar devido ao nível de pressão.

Aconteceu no ano passado com o clube. O aplicativo de bate-papo por voz teve um aumento nos downloads em meio à pandemia de coronavírus antes Mergulhar na obscuridade Depois de lançar um produto falso de Facebook, Twitter e Spotify.

McKelvey disse que há muito tempo tenta descobrir como Block evitou o mesmo destino de empresas que vacilaram sob a pressão de gigantes da internet como a Amazon. Segundo um empresário bilionário, não basta copiar um produto.

“Se você é um negócio comum”, disse ele, “você está copiando um modelo que já está funcionando”. “Coisas que funcionam em um negócio normal não funcionam para um empreendedor.”

“A inovação é muito inconveniente”, acrescentou McKelvey. “As pessoas estavam dizendo a mim e a Jack quando começamos a Square que éramos estúpidos. Eu tinha executivos pagos me levando para jantar para me dizer novamente as razões exatas por que somos estúpidos e por que vamos fracassar.”

“Se você está fazendo algo que não copia a última porcaria 5G que eles estão vendendo, que alguém construiu algo que ninguém mais pensou antes, eles estão realmente assustados porque não recebem validação do rebanho. Você não é validado até anos depois, até que a Amazon o copie.” “.

Desde a fundação da Block, McKelvey permanece no conselho de administração da empresa, mas está menos envolvido nos negócios do dia-a-dia. Segundo a Forbes, sua fortuna é de US$ 2,3 bilhões no papel. Antes permeável ao vidro pelo comércio, McKelvey diz que se inspirou para criar a Square depois de perder uma venda porque não podia aceitar cartões American Express.

McKelvey agora administra a Invisible, uma empresa que desenvolve ferramentas de micropagamento para editores de notícias, e também adotou o investimento de capital de risco.