Sheryl Lee Ralph achou que a peça de Jimmy Kimmel no Emmy foi desrespeitosa com Kenta Bronson – Prazo

Pelo menos um membro de Abbott Elementary Para defender seu chefe depois daquele momento estranho durante a segunda-feira do Emmy, quando Jimmy Kimmel Jogado morto no palco como Kenta Bronson Ela subiu ao palco para receber o prêmio.

No dia do TCA da ABC na quarta-feira, os atores foram perguntados como ela jogou na sala quando Bronson, EP e estrela de comédia da ABC, beijou seu primeiro Emmy com Kimmel deitada imóvel sob ela. A co-estrela Lisa Ann Walter achou que era uma “peça engraçada”, mas Ralph, que ganhou um Emmy na segunda-feira, não teve nada disso.

“Fiquei confusa”, disse ela a repórteres. “Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu gostaria que esse cara saísse do chão. Então percebi que era Jimmy Kimmel. Oh, desrespeito, Jimmy! Mas sou só eu. Eu também disse a ele na cara. Ele entendeu .”

“O vencedor do Emmy ficou tão ousado!” Walters respondeu.

Para aqueles que perderam o truque, Will Arnett arrastou a estrela da noite um pouco antes de anunciar o vencedor de Melhor Roteiro em Série de Comédia. Bronson ganhou, mas Kimmel – que não disse nada durante todo o seriado, mas deu um sinal de positivo para o vencedor do Emmy – optou por ficar parado. Bronson até tentou acordá-lo dizendo “Jimmy, acorde. Eu ganhei”, mas ele não se mexeu.

Nos bastidores, Bronson disse que não se importa muito Muitos.

“Eu não sei. Eu conheço Jimmy Kimmel. A coisa não me incomodou. Honestamente, Jimmy me deu meu primeiro grande lugar noturno, e ele foi uma das primeiras pessoas a ver Abbott Elementary. Ele foi a primeira pessoa a me enviar uma mensagem no Instagram. Ele estava tão animado que ia ser na ABC. Fiquei feliz por ser Jimmy. Ele é um dos padrinhos da comédia. Amanhã provavelmente estarei com raiva dele.”

Bronson está programado para aparecer no The Kimmel Show hoje à noite. “Vou gravar logo depois disso. Será uma conversa antiquada”, disse ela a repórteres hoje. “Acho que será um bom momento. Você vai ter que sintonizar e assistir.”