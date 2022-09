O Caminho da Sucessão de Brian Cox como “American Sh**” – The Hollywood Reporter

Brian Cox Isso é mais de Logan Roy.

ou pelo menos ir embora Sucessão’O chefe do império de mídia dominante por trás do grupo de drama de TV vencedor do Emmy da HBO, como o rude ator escocês, criticou a maneira como agiu durante uma sessão de perguntas e respostas após o show no … Festival de Cinema de Toronto por filha do prisioneiro.

“Eu não entro em tanta besteira americana a ponto de ter que ter uma experiência religiosa toda vez que você interpreta um papel”, disse Cox sobre se envolver totalmente em atuar em um filme ou série de TV ao ponto da obsessão.

“Eu não me apego aos personagens que interpreto. Deixo-os passar por mim. A questão é que você está pronto para aceitar, como ator. Você fica lá e está disposto a aceitar o que for jogado em você, ” ele acrescentou enquanto estava no palco no Roy Thompson Hall depois que ele e seus colegas de elenco, incluindo Kate BeckinsaleTyson Ritter, Christopher Confrey e filha do prisioneiro chefe Catherine Hardwickeuma ovação de pé do público de Toronto após a estreia mundial do drama sobre reconciliação familiar.

dentro filha do prisioneiro Cox interpreta Max, um condenado que é libertado da prisão após ser diagnosticado com câncer terminal e depois tem que viver seus últimos dias com sua filha distante, interpretada por Beckinsale. Max também conhece o neto que nunca conheceu, interpretado por Convery.

“Max foi um ótimo papel, sem dúvida. Ele sempre esteve em espera, como pai. Logan é um personagem completamente diferente. Ele não está em espera. Exceto, no fundo, ele está. Mas suas reações vêm à tona, por causa de seu passado”, acrescentou Cox. Onde ele insistiu em diferentes dinâmicas para os personagens em Sucessão E a filha do prisioneiro Chame por diferentes estilos de representação no grupo.

“Então você deixa as pessoas passarem por você. Somos britânicos. Eu insisto, ironicamente, que viemos de uma ‘grande tradição’.”

“Commonwealth, querida”, acrescentou Beckinsale radiante para o público canadense.

“Apenas deixe acontecer com você. Agora no papel de titular como a multidão do festival de Toronto reagiu com outra salva de palmas”, continuou Cox.

Os comentários de Cox seguem sua vitória no Emmy Sucessão Co-estrela Jeremy Strong faz manchetes para Nova iorquino Perfil pessoalmente Publicado no final do ano passado em que indivíduos que trabalharam com Strong avaliaram técnicas que ele usa para ter acesso ao personagem, como pedir para ser pulverizado com gás lacrimogêneo real vs. julgamento de Chicago 7. Strong disse à publicação na época que não se considerava um ator no estilo, mas disse sobre suas táticas: “Se eu tivesse algum método, seria simplesmente: remover qualquer coisa – qualquer coisa – que não seja o personagem e as circunstâncias da cena.”

Também durante o evento TIFF, crepúsculo E a Treze Diretor Hardwicke – que dirigiu filha do prisioneiro De um roteiro do escritor canadense Mark Bachey – Convery foi elogiado por sua habilidade de atuação contra Cox e Beckinsale, dado o pedigree dos artistas britânicos veteranos. “Você é muito corajoso para se segurar”, disse ela ao jovem ator.

Durante todo o breve período de perguntas e respostas, Cox e Beckinsale estavam cheios de brincadeiras e humor dirigidos um ao outro.

“Brian estava por perto. Eu tenho um encontro com ele. ‘Você está sendo perseguido'”, ela disse uma vez a Cox, depois de insistir que o viu como fã várias vezes no palco na Grã-Bretanha quando ela cresceu e se formou como atriz.

“Eu sou um perseguidor? Você é um perseguidor. Eu nunca fui um perseguidor. Você é definitivamente um perseguidor!”, respondeu Cox.

“Estou usando calcinha no momento”, disse Beckinsale em resposta, usando um termo popular britânico para roupas íntimas femininas.

Eu os roubei. Eu os roubei. Eu tinha um monte deles, e todos eles se foram “, respondeu Cox, antes de adotar um tom sério elogiando Hardwicke como diretor. Apontando para Hardwicke, ele disse: “Eu não sabia o que esperar esta tarde, tenho que admitir… mas o melhor é o coração daquela mulher, e é isso que mostra no programa”.

Ele então elogiou Beckinsale por sua dedicação como Maxine, uma filha que relutantemente aceita seu pai condenado e, como mãe solteira, tem que trabalhar em vários empregos para manter sua casa em Las Vegas e cuidar de seu filho epiléptico.

“Ela está muito comprometida com o papel, e você não pode errar quando ela está agindo contra algo assim”, disse Cox.

O Festival de Cinema de Toronto vai até 18 de setembro.