Serena Williams não vai competir no Aberto da Austrália

Serena Williams confirma em um anúncio chocante que ela é não vai participar no Aberto da Austrália “seguindo o conselho de sua equipe médica”.

Ela competiu em vários Abertos da Austrália, seu primeiro em 2003 – a sete vezes campeã feminina de simples não estava na lista de inscritos divulgada na quarta-feira para o torneio deste ano.

“Seguindo o conselho da minha equipe médica, decidi desistir do Aberto da Austrália deste ano”, Williams Ele disse em um comunicado.

“Embora esta não seja uma decisão fácil, não estou no lugar onde preciso estar fisicamente para competir.”

A notícia vem na esteira de Craig Tilley, presidente-executivo do Aberto da Austrália, anunciando no mês passado que ele é um astro do tênis propenso a jogar Em Melbourne Park para o campeonato.

Onde Ela se aposentou de sua partida de abertura Em Wimbledon, devido a uma lesão no tendão da coxa, Williams não apareceu no WTA Tour – Degradado para a classificação 41.

Com a decisão da estrela do tênis de se retirar do torneio, muitos esperam que esta seja a última vez que verão o ex-campeão do Grand Slam em Melbourne.

Williams, que detém mais títulos de Grand Slam (23) do que qualquer outra mulher ou homem, precisará de apenas um para igualar o recorde de Margaret Court de 24.

