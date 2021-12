2021 CBS Sports All-America Team: SEC, escalação Big Ten domina metade de todas as seleções

Desenho de Mike Meredith



Com a temporada de 2021 nos livros, nosso painel de especialistas em futebol universitário enfrentou muitas decisões difíceis ao se reunir para selecionar o time 2021 CBS Sports / 247Sports All-America. especialistas de CBS Sports E 247 Esportes Eles juntaram forças mais uma vez para homenagear os jogadores que brilharam em campo nos últimos três meses.

Há cinco escolhas unânimes em toda a América, com o estado de Michigan derrubando Kenneth Walker III, o centro de Iowa Tyler Linderbaum, o defensor Aidan Hutchinson do Michigan e os jogadores do Alabama Will Anderson Jr. e San Diego State Punter Matt Araiza, que recebe acenos da primeira equipe de todos os eleitores.

Marcus Jones, do Houston, fez três escolhas distintas do All-America por conta própria, colocando-se como jogador geral do primeiro time e jogador do segundo time para Cornerback e Punt Returner. Jones e Iowa State RB Breece Hall retornarão como membros da primeira equipe americana a partir de 2020.

No total, 29 programas estão representados nas 54 equipes de seleção. Alabama lidera o caminho com quatro jogadores do time principal e cinco acenos do All-America no geral. A Geórgia classificou-se em seguida com três na primeira equipe, enquanto o estado de Ohio marcou a segunda maior pontuação geral, com quatro. O Big Ten e a SEC tiveram, cada um, cinco equipes representadas de um total de 27 escolhas, que juntas representam metade de toda a equipe All-America.

SEC 9 13 dez grandes 8 14 ACC 3 7 Buck 12 3 4 americano 2 6 12 grandes 1 5 Mountain West 1 2 Independente (Nore Dame) 1 Conferência dos EUA 1 cinto de sol 1

2021 CBS Sports / 247Sports All-America

* escolha unânime | As classes são listadas de acordo com as listas oficiais da equipe

Primeiro time

QB Bryce Young Alabama Um estudante em seu segundo ano de estudo RB Kenneth Walker III * Estado de michigan Carpintaria RB Sala de Imprensa Iowa Carpintaria WR Jameson Williams Alabama Carpintaria WR David Bell Bordeaux Carpintaria em um Brock Powers Georgia aluna NS Tyler Linderbaum * Sim Carpintaria OL Darian Kennard Kentucky velho OL Evan Neal Alabama Carpintaria OL Ekim Okono Carolina do Norte Um estudante em seu segundo ano de estudo OL Nicholas Petit Frere Estado de Ohio Carpintaria DL Aidan Hutchinson * Michigan velho DL Jordan Davis Georgia velho DL Jermaine Johnson II Flórida velho DL De Marvin Lil Texas A&M Carpintaria libra Will Anderson Jr. * Alabama Um estudante em seu segundo ano de estudo libra Nakobe Din Georgia Carpintaria libra Devin Lloyd Utah Carpintaria CB Ahmed Gardner Cincinnati Carpintaria CB Riley Moss Sim velho s Veron McKinley III Oregon Um estudante em seu segundo ano de estudo s Jaguan Precare Estado da Pensilvânia velho NS Jake Moody Michigan velho s Matt Ariza * Estado de san diego Carpintaria NS noite zonovana Carolina do Norte Um estudante em seu segundo ano de estudo Relações Públicas Café da Grã-Bretanha Utah Carpintaria AP Marcus Jones Houston velho

segunda equipe

QB Kenny Beckett Pittsburgh velho RB tyler é incrível Missouri velho RB Sincero McCormick UTSA Carpintaria WR Jordan Addison Pittsburgh Um estudante em seu segundo ano de estudo WR Chris Olaf Estado de Ohio velho em um Trey McBride Colorado velho NS Alec Lindstrom Boston College velho OL Zion Johnson Boston College graduado OL Kenyon Green Texas A&M Carpintaria OL Thayer Munford Estado de Ohio graduado OL Max Mitchell Louisiana Carpintaria DL kefon tebodo Oregon Carpintaria DL George Karlavtis Bordeaux Carpintaria DL Will MacDonald IV Iowa Carpintaria DL Josh Paschall Kentucky velho libra David Ogabo Michigan Carpintaria libra Nick Bonito Oklahoma Carpintaria libra Malcolm Rodriguez Oklahoma velho CB cópia impressão Cincinnati graduado CB Marcus Jones Houston velho s Kyle Hamilton nossa Senhora Carpintaria s Batalha de jordan Alabama Carpintaria NS Noah Ruggles Estado de Ohio graduado s Jordan Stout Estado da Pensilvânia velho NS Brian Bate Sul da flórida Um estudante em seu segundo ano de estudo Relações Públicas Marcus Jones Houston velho AP dios telefone Estado de Kansas Um estudante em seu segundo ano de estudo

O Podcast Cover 3 é distribuído pelas equipes 2021 da CBS Sports All-America, dando-lhes opiniões sobre os melhores jogadores da temporada. Inscreva-se aqui Para a melhor visão e análise do futebol universitário dentro e fora do campo.