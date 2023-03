SDSU chega à Final Four com uma finalização selvagem contra Creighton

Serviços de notícias da ESPN2 minutos para ler

Louisville, Kentucky – Darion Tramell converteu um lance livre para a frente depois de sofrer uma falta em um floater com 1,2 segundos restantes. San Diego State cruzou seu caminho para o Final Four, conquistando uma vitória por 57-56 sobre Creighton. Domingo na Final da Região Sul do Torneio da NCAA.

Lamont Butler marcou 18 pontos e Trammell 12 para o quinto colocado Aztecs (31-6), que ultrapassou o Bluejeez (24-13) e se tornou o primeiro time da Mountain West Conference a chegar às semifinais nacionais.

Os experientes astecas, em sua sexta temporada sob o comando do técnico Brian Dutcher, jogam contra o Florida Atlantic, o nono classificado, surpreendendo os campeões da Conferência Leste, no sábado, em Houston, por uma vaga no jogo pelo título nacional.

Com o jogo empatado em 56 na posse final do San Diego State, Trammell correu em direção à linha de lance livre, levantou para chutar e sofreu falta de Creighton Ryan Nimbard. Trammell errou o primeiro lance livre, mas converteu o segundo.

“Eu tenho sonhado com isso toda a minha vida, muito grato por estar aqui e agradecido a todos que acreditaram em mim”, disse Tramell.

Baylor Sherman de Creighton lançou os drives seguintes em toda a extensão do chão. Ajek Arup, do estado de San Diego, e Arthur Kaluma, de Creighton, pularam para ela, e a bola desviou para fora de campo. Os árbitros revisaram a jogada e decidiram que o tempo havia acabado, e a comemoração era para os astecas.

“Não recebi nenhuma explicação além de que não havia tempo no relógio”, disse o técnico do Creighton, Greg McDermott. “Eles não fizeram uma chamada para o chão, mas a gestão faz parte do jogo, não vamos lá.”

Sherman empatou o jogo em 56 quando roubou um passe interno e converteu outra bandeja a 34 segundos do fim do jogo.

Ryan Kalkbrenner marcou 17 pontos e Sherman e Kaluma 12 cada, com o sexto colocado Bluejees marcando 2 de 17 na faixa de 3 pontos.

Os astecas, que chegaram até aqui graças ao jogo defensivo e físico, deram ao Bluejeez 23 pontos no segundo tempo com 28% de arremessos, vencendo pela 14ª vez em 15 jogos. Creighton disparou 40% no geral.

O estado de San Diego arremessou 38%, mas teve cestas de embreagem de Nathan Mensah, cujo salto deu aos astecas uma vantagem de 56-54 com 1:37 restantes, e Arup, que acertou dois arremessos diretos para uma vantagem de 54-50 com 3:03 restantes.

O estado de San Diego abriu como favorito de 1,5 ponto sobre o Florida Atlantic no Caesars Sportsbook. A linha chegou ao estado de San Diego -2 no final do domingo.

Creighton, que venceu o San Diego State na prorrogação na primeira rodada do torneio da NCAA no ano passado, não conseguiu se juntar ao rival UConn do Big East na Final Four.

As equipes não pareciam compartilhar nenhum ressentimento da reunião do ano passado. Eles dividiram uma viagem de ida e volta ao Havaí no outono passado para o Maui Invitational, e não houve poeira durante um jogo acirrado em que nenhum time liderou por mais de oito pontos.

Kaluma jogou contra seu irmão, Adam Seko, do estado de San Diego. Várias fileiras no meio da quadra, seus pais sentaram-se em silêncio antes de se juntarem a Seiko na comemoração.

A Associated Press contribuiu para este relatório.