Sounders em SKC, linha de fundo: Fourdan Morris

Punir os Seattle Sounders Sporting Kansas City No sábado, eles desencadearam um furacão chamado Jordan Morris em seu caminho para uma vitória por 4-1.

O SKC assumiu a liderança logo no início, com Willy Agada marcando um rebote em uma defesa de Stefan Frei aos cinco minutos. Depois de algum domínio inicial de Kansas City, os Sounders abriram caminho para o jogo.

Aos 23 minutos, Morris colocou Seattle no placar e empatou o placar. Nico Lodeiro jogou uma bola atrás de Graham Zusi para Léo Chú, que contornou o zagueiro e encontrou Morris com um cruzamento inicial que dividiu completamente o zagueiro e o goleiro do SKC e Morris deslizou para dentro da rede para chutar para a rede. Os Sounders continuaram pressionando pelo segundo gol no decorrer do tempo, mas as duas equipes foram para o intervalo empatadas em 1–1.

Menos de 10 minutos do segundo período, Chu e Morris combinaram novamente para dar a liderança ao Seattle. A pressão de Yeimar manteve KC preso na ponta após uma cobrança de falta de Seattle e acabou forçando um passe errante que foi interceptado por João Paulo, que encontrou Cho dentro da área. Cho puxou os zagueiros para trás antes de encontrar Morris com uma pequena bola escorregadia para colocá-lo de volta e Morris cuidou do resto.

Aos 69 minutos, o hat-trick de Morris terminou bem, acertando um cruzamento de Nico Lodero no canto mais distante para vencer John Bolskamp mais uma vez e dar ao Seattle uma vantagem de dois gols contra o SKC de 10 jogadores.

Morris marcaria um quarto, finalizando outro cruzamento de Chu para dar ao ala sua terceira assistência e colocar um ponto de exclamação na primeira vitória de Seattle na temporada.

5′- SKC abriu o placar, com Frei correndo para a direita para uma defesa, mas William Agada foi o primeiro no rebote e chutou para a rede. 1-0 SKC

23′- Maurice conecta-lo! Chú dá um bom toque no zagueiro e acerta um chute inicial em Morris, que desliza para marcar pela primeira vez atrás de John Bolskamp. 1-1

27′- Seattle avança rumo à baliza do Sporting. Nico Lodero joga a bola pelo meio que Morris corta para Albert Rusnak, mas ele não consegue segurar o chute de cima da área.

54′- Maurício de novo! E, novamente, é a ajuda de Cho! Desta vez, um giro impulsionado pela pressão de Yeimar leva a um passe deslizante inteligente e a uma finalização perfeita. 2-1 soando

59′- Cho quase marca um gol de sua autoria, saltando de cerca de 20 metros em uma fuga, mas Bolskamp acerta por cima do travessão.

63′ – O SKC ficou reduzido a 10 homens depois de Ben Sweat, que já tinha recebido um cartão amarelo, alinhar Chú e trazê-lo para o meio-campo para evitar uma fuga e receber o segundo amarelo.

69′- Maurício de novo!!! Outra bola deslizando de Cho coloca Ludero no espaço à esquerda e Morris encontra um cruzamento no canto mais distante para finalizar outro primeiro! 3-1 soando

77′- De novo, de novo, de novo. Jordan Morris é imparável e, mais uma vez, Cho está com o serviço para armá-lo. 4-1

89′- Stefan Frei fez uma grande defesa para manter a vantagem de três gols do Seattle, chutando ao lado no canto superior.

Próximo show de Liu Zhu: Morris receberá merecidamente a maior parte dos elogios por seu desempenho de quatro gols – a primeira vez para o mais feliz da MLS -, mas o desempenho de Chú também merece algumas flores. Ele deu assistência em três dos quatro gols de Morris e foi peça-chave no outro ao preparar seu passe para Lodeiro para o terceiro. Ele também forçou defesas de qualidade que pareciam boas de longe, fez 2 de 3 em tackles e venceu 5 de 9 duelos. Ele recebeu elogios de Brian Schmitzer ao longo de sua temporada juvenil e, contra um time que causou problemas para Seattle ao longo dos anos e assumiu a liderança no início, ele juntou tudo em um desempenho quase perfeito. Se este é o jogador que Chú se tornou, os Sounders podem ter dois dos melhores laterais esquerdos do campeonato.

Yegin? Rajmar? Os Sounders parecem presos em seu próprio par CB de Yeimar e Jackson Ragen. Depois de cinco jogos, a equipe desistiu de apenas dois gols – e, para ser justo, Ragin deveria estar mais atento ao seu salto para o gol hoje – e seu conforto com a bola e a capacidade de encontrar companheiros de equipe foram uma parte importante da abordagem de Seattle . Contra o SKC, dois dos jogadores do CB completaram um total de 93 em 100 passes, e Ragen teve uma taxa de conclusão de 100% em seus passes 47. O conjunto está melhorando e provavelmente vale a pena cunhar o nome do casal famoso antes, em vez de mais tarde.

legítimo, elite, ludero: Nico Lodero é creditado com apenas uma assistência disso, mas semanas depois de Jeremiah Ocean garantir a todos nós que Lodero parecia estar de volta à sua melhor forma, ele teve uma joia absoluta no jogo fora de casa contra o SKC. Ele criou duas chances, registrou 11 passes no terço final, completou 48 de 57 passes e acertou 4 de 4 e 8 de 8 em tackles e duelos, respectivamente. Parecia que Lodeiro poderia ter entrado no crepúsculo de sua carreira na temporada passada, mas até agora em 2023 ele parece mais do que merecedor de um certo ponto focal como o jogador nº 10. Ele pode governar a longo prazo.

Mais, mais, Maurício! Jordan Morris avançou com Heber ainda se recuperando de uma lesão e Raúl Ruidiaz afastado com a seleção peruana e, embora alguns possam ter questionado a mudança antes da partida, ninguém questionou a decisão de Schmitzer na sequência. Morris foi absolutamente imparável em sua carreira com quatro gols e também criou quatro chances para atingir seus objetivos. Seu chapéu (com algumas penas) foi seu segundo truque para o Sounders, e a primeira vez que o Sounder marcou quatro gols em um jogo da MLS. Ele agora está sozinho na frente da corrida Chuteira de Ouro com sete gols, tendo mais do que dobrado sua produção impressionante durante as primeiras quatro partidas da temporada.

Quatro gols. Este é um hat-trick mais um. São dois parênteses.

Continue contando, Jordan.

264 – A última vez que o Seattle Sounders venceu um jogo da MLS fora de casa foi em 4 de julho de 2022, 264 dias antes dessa vitória.

