Rússia lança Luna-25 para a Lua: como e quando assistir

A Rússia também voltará à lua.

Pela primeira vez desde a corrida à lua com os Estados Unidos nas décadas de 1960 e 1970, a Rússia se prepara para lançar um módulo de pouso robótico de tamanho médio, o Luna-25, que se dirigirá para a região polar sul da lua. A missão está em desenvolvimento há anos antes de a Rússia invadir a Ucrânia, mas também está acontecendo quando o presidente Vladimir Putin olha para o espaço como uma forma de sinalizar o retorno da Rússia ao status de superpotência.

Qual é a data de lançamento e como posso assistir?

O lançamento está agendado para quinta-feira às 19h10 ET de Vostochny, um cosmódromo no extremo leste da Rússia. (Será sexta-feira de manhã na Rússia, 9h10 em Vostochny e 2h10 em Moscou.)

Será a rede de televisão russa RT Cobertura ao vivo do lançamento A partir das 18h ET, o mesmo acontece com a Roscosmos, a agência espacial russa Canal do Youtube.

Por que a Rússia está indo para a lua?

Após os pousos lunares bem-sucedidos da NASA Apollo de 1969 a 1972, as agências espaciais globais perderam o interesse pela Lua. A Rússia completou vários pousos robóticos após o término do programa Apollo, terminando com a missão Luna-24 em 1976.