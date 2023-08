O que saber sobre a nova Covid Variant apelidada de ‘Eris’

A variante EG.5, apelidada de “íris”, é a nova cepa dominante do COVID-19 nos Estados Unidos, de acordo com Direção-Geral da Saúde.

por um Direção-Geral da Saúde De acordo com o relatório, o recente aumento nos casos de COVID se deve em grande parte a essa variante mais recente.

Especialistas explicam o que você precisa saber sobre a última onda de COVID.

Infelizmente, os especialistas dizem que o COVID não desaparecerá tão cedo. novo alternativa É preocupante que uma variante não oficial do EG.5 chamada “Eris” possa ser responsável pelo recente aumento de casos em todo o país. Mas só porque essa nova cepa está ganhando força, tenha certeza de que isso não significa que causará uma infecção pior, diz ele. David Sinimo, MD especialista em doenças infecciosas e professor de medicina e pediatria na Rutgers New Jersey Medical College.

5, a variante da Omicron, é responsável pela maior proporção de novas infecções por COVID-19 em todo o país, Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), já que várias partes do país relataram seu primeiro surto do vírus em meses. No geral, na semana passada, esperava-se que EG.5 respondesse por 17,3% dos casos de COVID-19 em todo o país – mais do que qualquer outra variante ou variável – acima dos 7,5% durante a primeira semana de julho.

EG.5 inclui uma cepa com um subconjunto de variantes designada como EG.5.1, denominada informalmente “Eris”. Especialistas dizem que EG.5 é uma das subvariantes de crescimento mais rápido em todo o mundo (provavelmente devido a uma mutação potencialmente mais contagiosa), causando rapidamente mais infecções do que outras variantes e subvariantes.

O que é EG-5, ou a variante “Eris”?

O EG.5 é uma variante do vírus SARS CoV-2 que agora parece estar ganhando controle nas infecções por COVID-19 nos EUA, diz o Dr. Sinimo. descendência EG.5 Cepa XBB que era descendente de Omicron “, diz Dr. Sinimo. Resumindo, o vírus continua a evoluir, e EG.5 é a mutação mais recente.

Quão contagioso é EG-5?

A julgar pelas taxas mais altas de pessoas com essa variante, ela pode ser um pouco mais contagiosa do que as cepas anteriores, especula ele. Sharon Nachman, MD , Chefe de Doenças Infecciosas Pediátricas do Stony Brook Children’s Hospital. “No entanto, é difícil dizer com certeza porque realmente não temos a porcentagem de cada variante em todo o país. Isso é especialmente importante porque não testamos todos os pacientes, então mais pessoas podem ter outras variantes, mas não conte-os ou não percebemos.”. Cada região nos Estados Unidos tem Taxas diferentes para cada uma das variantes e acrescenta.

Devo me preocupar com GE-5?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acaba de nomear EG.5 como variável de juros. Mas, o Dr. Sinimo diz que a variante EG.5 não parece tão diferente das variantes atualmente em circulação. “Ou seja, não vimos um aumento na gravidade da infecção e não parece ser mais contagiosa.” Ele acrescenta que, se essa cepa se tornar prevalente, isso também não significa que causará uma infecção pior.

Como posso distinguir EG.5 de outras variantes?

A resposta curta é que EG.5 é clinicamente indistinguível de qualquer outra forma de SARS-CoV-2, diz ele. Amish A. Adalja, MD , membro sênior do Johns Hopkins Center for Health Security. Isso significa que essa cepa parece muito semelhante a outras infecções por subvariantes Omicron e Omicron.

Os sintomas de EG.5 parecem ser os mesmos das cepas anteriores, diz o Dr. Sinimo, “e você precisaria de um laboratório de pesquisa para distinguir esta forma de outras infecções por COVID; nossos testes padrão ainda seriam positivos com qualquer uma das variantes .”

Quais são os sintomas da variante EG.5?

Neste momento, os sintomas da variante EG.5 não parecem ser diferentes das cepas anteriores, diz o Dr. Nachman. Estes incluem dor de garganta, coriza, tosse e URI [upper respiratory infection] sintomas e febre baixa.

De acordo com o Centro de Controle de Doenças, mais Sintomas comuns da COVID-19 ainda:

febre ou calafrios;

tosse

Falta de ar ou dificuldade para respirar

exaustão

Dores musculares ou corporais

dor de cabeça

Nova perda de paladar ou olfato

dor de garganta

Congestão ou corrimento nasal

Náusea ou vômito

Diarréia

Existe vacina contra EG.5?

o Uma vacina que será usada neste outono Inclui todas as variantes XBB, diz o Dr. Nachman. 5 ou Eris é uma das várias variantes sub-Omicron intimamente relacionadas que têm competido pelo domínio nos últimos meses e é descendente da linhagem XBB.

Embora não haja uma vacina específica para essa variante, as vacinas atuais ainda previnem doenças graves de qualquer tipo, diz o Dr. Adalja.

EG.5 aumenta o risco de COVID prolongado?

Não temos dados específicos sobre as pessoas ou variáveis ​​com as quais você provavelmente estará associado de alguma forma longo COVID diz o Dr. Nachman. “Associar riscos longos de COVID com o atual estresse circulante é um período de tempo muito curto neste momento.” No entanto, o que temos são dados interessantes que sugerem que a vacinação reduz o risco de contrair COVID por um período prolongado, mesmo entre aqueles que contraem o vírus após a vacinação, observa ela.

resultado final

Novas variantes continuarão a surgir – é assim que a evolução do vírus funciona – mas provavelmente não causarão problemas tão grandes quanto as variantes anteriores devido ao nível de imunidade da população que protege contra doenças graves, diz o Dr. Adalja. Além de antivírus como Paxlovid Funciona muito bem independentemente das variáveis, conforme observado.

Como todas as outras cepas de COVID, é altamente contagiosa, diz o Dr. Nachman. “Portanto, se você puder fazer o teste e tiver COVID, tente interromper a transmissão desse vírus não indo ao trabalho ou à escola. Se você não puder ficar em casa e tiver COVID, considere mascarar quando você sai de casa”.

Este artigo é preciso no momento da publicação. No entanto, com o rápido desenvolvimento da pandemia de COVID-19 e o entendimento da comunidade científica sobre o coronavírus, algumas informações podem ter mudado desde a última atualização. Embora nosso objetivo seja manter todas as nossas histórias atualizadas, visite os recursos online que ele fornece Direção-Geral da Saúde E de e teu Departamento de saúde pública local Para se manter informado sobre as últimas notícias. Fale sempre com o seu médico para aconselhamento médico profissional.