Rover chinês para investigar a detecção de ‘cabana misteriosa’ no outro lado da lua

O OVNI representado pelo veículo espacial chinês Yutu 2. foto : CNSA / Nosso Espaço / Gizmodo

interessante O objeto que aparece como um cubo Ele chamou a atenção de cientistas que trabalhavam na missão Chang’e 4 da China, no outro lado da lua.

O corpo está lado a lado com a escuridão do espaço, projetando-se do horizonte como um polegar machucado. Está praticamente implorando para que o Yutu 2 venha e faça uma saudação – e os controladores da missão na Missão Chang’e 4 parecem prontos para atender, de acordo com para o Nosso Espaço, um canal de educação científica em língua chinesa da Administração Espacial Nacional da China (CNSA).

A “cabana misteriosa”, como nosso astronauta a descreve, foi vista na cratera do vulcão Von Karmann na Bacia Antártica de Aitken. Este local do outro lado da lua é onde Yutu 2 tem trabalhado desde que a missão pousou Aqui em 3 de janeiro de 2019.

Os controladores da missão instruíram o veículo de seis rodas a examinar o horizonte circundante quando “um cubo de impulso no horizonte norte chamou sua atenção”, escreveu Our Space ( Conforme traduzido pelo Google). Foi uma casa construída por alienígenas depois que o avião pousou? Ou foi a espaçonave pioneira de seus ancestrais para explorar a lua ?, A posição continua.

A visão ampliada da imagem de baixa resolução não é muito útil, mas aqui é assim mesmo. foto : CNSA / Nosso Espaço

They’re probably joking—or at least, I hope they’re joking—but Andrew Jones, a correspondent with SpaceNews who covers China’s space program, offered a more restrained take, Twitter “Não é um obelisco ou alienígena, mas é definitivamente algo a ser verificado”, acrescentando que grandes rochas “às vezes são escavadas por colisões”.

É difícil discernir a verdadeira forma deste objeto, e suas estranhas dimensões geométricas podem ser o resultado do pixel – um artefato óptico visto em imagens de baixa resolução. (Distrações visuais são sempre um motivo a considerar quando algo particularmente surpreendente aparece em fotos do espaço, como esta Um raio de luz foi avistado em Marte em 2014.)

T Não foi a primeira coisa estranha vista durante a missão Chang’e 4 que acabou por não ser nada. e nada, Quero dizer pedras. Em setembro de 2019, Yutu 2 encontrou um verde brilhante substância gelatinosa– não o tipo de coisa que você esperaria que um rover lunar encontrasse – descobriu-se efeito de derretimento de brechaFragmentos de rocha se unem devido ao calor intenso. Recentemente, o rover foi avistado Fragmentos incomuns Ele se projeta da superfície, que acabou sendo rochas expelidas com o impacto do impacto. Portanto, as chances de a cabana misteriosa ser uma pedra ou pedra são surpreendentemente boas.

No entanto, seria inteligente investigar melhor este objeto Só para ter certeza, isso é aparentemente o que vai acontecer. Nosso espaço indica que o objeto está localizado a 260 pés (80 metros) da localização atual do rover. E que Yutu levará 2 2-3 meses para alcançá-lo .

A missão Chang’e 4 já rendeu algumas novas ciências interessantes, como Descoberta de material do manto Do outro lado da lua, E essa última distração é um bônus divertido. Estamos ansiosos para ver esta rocha aparente com mais detalhes, mas enquanto isso, todos nós podemos secretamente esperar que o Yutu 2 encontre algo mais exótico, como uma sonda espacial ou os restos de uma espaçonave interestelar.

