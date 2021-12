Tracker 100 mostra grandes tubarões brancos na costa leste

Um usuário curioso do Twitter notou recentemente que, ao verificar o grande tubarão branco rastreador Ocearch, cerca de 100 tubarões podem ser vistos ao longo da costa leste.

“Tubarões [sic] reúnam-se na costa leste, ” O usuário escreveuao lado de uma captura de tela.

No entanto, Ocearch. Lançado declaração ao solA menção de adoradores é comum e não é motivo de preocupação.

Tubarões se reúnem na costa leste pic.twitter.com/GDI250biUE – Stewart (@punished_stu) 1 de dezembro de 2021

“Atualmente, estamos estudando os tubarões brancos do Atlântico Nordeste, que são os grandes tubarões brancos que vivem no leste dos Estados Unidos e no Canadá”, disse Osersch. “É por isso que há tantos tubarões marcados recentemente nesta área. Marcamos 83 tubarões brancos no Atlântico Noroeste.”

Conforme a Ocearch continua a marcar e rastrear mais e mais ovos incríveis, mais aparecerão nas telas.

Da mesma forma, os especialistas apontaram Efeitos da mudança climática Como uma lógica adicional para mais tubarões repetirem essas áreas.

“Esta não é uma ocorrência rara, pois é provável que a maioria desses tubarões sejam marcados em locais próximos à costa. Embora esta seja geralmente a temporada em que os tubarões jovens migram para as águas mais quentes do sul”, disse Christopher Lowe, diretor do laboratório Shark, da California State University, disse ao The Sun, acrescentando que “muito desse padrão pode ser atribuído às mudanças nas condições oceanográficas causadas pela mudança climática.”

