Roman Reigns luta sua primeira luta em 70 dias. Derrota a superestrela da WWE de 39 anos

Roman Reigns fez sua primeira partida desde que derrotou Jey Uso no SummerSlam em 6 de agosto de 2023.

Reigns fez seu grande retorno no WWE SmackDown. O show terminou com The Tribal Chief de pé sobre LA Knight enquanto a multidão o vaiava do lado de fora do prédio.

Esta noite, Roman Reigns enfrentou seu ex-rival Sami Zayn em um evento ao vivo em Kansas City. No final, foi o Líder Tribal quem saiu vitorioso sobre os favoritos dos fãs, após a intervenção de The Bloodline.

Reigns agora está de olho em LA Knight. Após seu ataque ao Mega Star no SmackDown, parece muito provável que este último irá lutar contra Reigns em um futuro próximo.

Já se passaram mais de 1.140 dias desde que Reigns venceu o Campeonato Universal. Ele também ganhou o título da WWE depois de derrotar Brock Lesnar na WrestleMania no ano passado.

Reigns está em alta agora, e não parece que haja ninguém no elenco da WWE que tenha a capacidade de detê-lo. 2023 viu o colapso de The Bloodline, quando Jey Uso deixou o estábulo e se tornou uma estrela de solteiros. No entanto, a facção ainda é forte no WWE SmackDown.

Só o tempo dirá se alguém irá dar um passo à frente e pôr fim ao reinado de Reigns como o melhor campeão da WWE.

Você ainda está gostando de Roman Reigns como o indiscutível campeão universal da WWE?