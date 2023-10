Taylor Swift e Travis Kelce de mãos dadas enquanto aproveitam a noite de encontro, Katy Perry reage

Taylor Swift e Travis Kelce estão por toda a internet depois de serem vistos se entregando a PDAs nas ruas de Nova York. O suposto casal compareceu ao Saturday Night Live. Eles foram vistos saindo do local juntos enquanto saíam para o que parecia ser um jantar. Este foi o primeiro fotógrafo deles juntos. Leia também: Taylor Swift e Travis Kelce dão as mãos em público pela primeira vez durante um passeio em meio a rumores de namoro

A reação de Katy Perry a Taylor Swift e Travis Kelce

Katy Perry sobre Taylor Swift e Travis Kelce.

Embora muitas fotos deles tenham se tornado virais, os fãs não param de admirá-los. A cantora Katy Perry se juntou a eles e fez um raro comentário em uma das postagens, que traz Taylor e Travis. “Eu envio”, escreveu o cantor da Dark Horse, que teve uma rivalidade com Taylor.

Taylor Swift e Travis Kelce em Nova York

No sábado, Taylor e Travis estavam deslumbrantes enquanto caminhavam até um restaurante na cidade. Ela estava vestindo um casaco xadrez cinza sobre uma roupa toda preta. O jogador de futebol americano optou por um look casual, vestindo jaqueta estampada com calça marrom e tênis branco.

Concerto interno do SNL com Taylor Swift e Travis Kelce

Suas aparições públicas nada mais são do que confirmar os rumores de namoro. Após o show do SNL, Taylor e Travis compareceram a uma festa pós-festa. De acordo com um relatório do TMZ, uma testemunha ocular viu os dois se beijando no ketch enquanto Travis estava com os braços em volta da cintura de Taylor. O casal teria ficado na festa até as 4h. Acredita-se que o casal esteja atualmente hospedado na casa do cantor em Nova York.

Enquanto isso, a revista People citou uma fonte da mesma festa dizendo: “Taylor e Travis estiveram lá a noite toda e estavam tão sorridentes, tão felizes. Eles eram tão falantes. Eles eram muito divertidos. Eles conversavam com todos na sala.” quem falou com eles.”

As fontes anônimas também revelaram que os dois não eram tímidos um com o outro, enquanto Travis também dava espaço a Taylor para se socializar com outras pessoas e voltava até ela para ver como ela estava. “(A certa altura) Kelsey pega as mãos dela e as coloca no ombro dele, para que fiquem cara a cara, e então ele pega as duas mãos e agarra a cintura dela.

Ao vê-los juntos, do lado de fora, pela primeira vez, um fã escreveu no X, anteriormente conhecido como Twitter: “Senhoras e senhores, por favor, levantem-se”. Outro acrescentou: “Eles combinam e não sei como explicar”. Um também disse: “O padrinho dela de todos os tempos”.

