Wolfgang Van Halen se casa com Andrea Alsop, homenageando seu pai Eddie Van Halen

Por que Wolfgang Van Halen não quis mais tocar as músicas de seu pai? Wolfgang Van Halen conversa com Melissa Ruggeri do USA TODAY sobre o segundo álbum do Mammoth WVH e por que ele não quer tocar músicas do Van Halen. Divirta-se!, EUA hoje

Wolfgang Van Halen e sua noiva Andrea Alsop são casados!

No domingo, o vocalista da banda Mammoth WVH, de 32 anos, filho do falecido guitarrista Eddie Van Halen e da atriz Valerie Bertinelli, trocou palavras de “sim” com Allsop, engenheiro de software e fotógrafo. eles ficaram noivos No ano passado, em julho, depois de namorar por sete anos.

de acordo com Revista Pessoas Exclusivamente no casamento, o casal se casou em sua casa em Los Angeles, diante de 90 convidados, e a cerimônia incluiu muitos toques que homenagearam entes queridos que não puderam estar presentes, incluindo Eddie Van Halen.

Wolfgang caminhou até o altar com sua mãe ao som de uma música que seu pai escreveu para ele, chamada “316”. “Seria uma ótima maneira de envolver meu pai”, disse ele à People.

Depois de trocarem votos na câmara nupcial, eles ofereceram uma recepção no quintal, em uma loja.

“Nosso objetivo era reunir toda a nossa família e amigos próximos”, disse Alsop. “Os últimos anos, não só com o mundo, mas também com as tragédias pessoais, não foram dos mais fáceis, mas queríamos criar este casamento como uma celebração não apenas para o nosso casamento, mas uma celebração para as pessoas.” nós amamos.”

Na segunda-feira, Wolfgang compartilhou uma postagem da revista People sobre o show para sua história no Instagram Com coração e emojis infinitos.

O USA TODAY entrou em contato com os representantes de Wolfgang para mais comentários.

Como Wolfgang Van Halen e Andrea Alsop prestaram homenagem a Eddie Van Halen

Alsop disse à People que o casal reservou uma cadeira vazia na cerimônia em homenagem ao falecido Van Halen. Ela também usou um colar de Eddie Van Halen que certa vez deu a Bertinelli, que lhe emprestou a peça para a ocasião.

“Ed teria ficado absolutamente emocionado, tão orgulhoso do homem que Wolfie se tornou e ainda tão feliz por ter encontrado Andrea, alguém que realmente entende Wolfie, quem ele é e quem ele quer ser e o apoia de todo o coração”, disse Bertinelli ao canal. .

Allsop também incorporou “um pequeno amuleto de memória com uma foto de Wolfie e seu pai” que ela fez para quem usava lapelas, corsages ou buquês.

No início deste mês, Wolfgang prestou homenagem ao terceiro aniversário da morte de seu pai. “Não passa um momento feliz na minha vida sem uma dor insuportável, sabendo que não posso compartilhar isso com você. Eu gostaria que você estivesse aqui. Eu te amo, Bob.” Publicado em XAnteriormente Twitter, em 6 de outubro.

Em 2020, Eddie Van Halen faleceu aos 65 anos; Wolfgang “perdeu sua longa e difícil batalha contra o câncer”. Compartilhado nas redes sociais.

Em agosto, Mammoth WVH lançou seu segundo álbum, Mammoth II. Em entrevista ao USA TODAY, Wolfgang revelou que “quase tudo sobre isso era uma ideia nova”.

“Acho que tive cinco ou seis ideias para músicas de março de 2020 e então fui à falência criativa e perdi todo o desejo enquanto cuidava do meu pai e monitorava o estado do mundo”, disse ele. “Depois de fazermos uma curta turnê, no início de 2022, houve uma onda criativa que aconteceu.”

“Parece um rito de passagem”: Wolfgang Van Halen gravando um novo álbum no estúdio do meu pai