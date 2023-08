Resumo da partida entre Inglaterra e Colômbia: As Lionesses avançaram para as semifinais com uma vitória por 2 a 1

A rodada das quartas de final da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023 terminou no sábado (na FOX e no aplicativo FOX Sports), com a Inglaterra vencendo a Colômbia no Estádio Sydney, na Austrália.

A Inglaterra agora enfrentará a co-anfitriã Austrália na semifinal dos pesos-pesados ​​na quarta-feira.

Resumo da partida entre Inglaterra e Colômbia

A Colômbia continua a mostrar por que é mais do que um azarão corajoso, criando chances de qualidade ao longo do jogo, incluindo várias do fenômeno do jovem de dezoito anos e, potencialmente, o primeiro jogador jovem do ano a vencer o torneio. Linda Caicedo . O representante sul-americano também marcou o primeiro gol da partida, com belo gol do meia Leicy Santos.

Leoas, já interrompidas neste torneio graças a lesões de vários jogadores importantes e à suspensão do atacante estrela. Lauren James Eles conseguiram grandes gols de Lauren Hemp e Alicia Russo para levá-los ao terceiro lugar nas semifinais da Copa do Mundo Feminina.

Confira os destaques abaixo!

Inglaterra 2, Colômbia 1

a outra metade

90 + 7′: Colômbia ainda tenta igualar

89′: Deixa-os jogar

78′ A Colômbia ainda pressiona!

Maira Ramirez teve uma chance sólida, mas a linha de defesa da Inglaterra se manteve firme novamente.

70′ Que defesa!

A colombiana Lorena Bedoya Durango teve um chute de longa distância, mas a goleira inglesa Marie Erbis fez uma defesa incrível.

63′ Rousseau dá vantagem à Inglaterra

Alessia Russo passou por trás da defesa colombiana e acertou um chute perfeito no canto para dar à Inglaterra uma vantagem de 2 a 1.

Alicia Russo marca contra a Colômbia aos 63 minutos | Copa do Mundo Feminina 2023 READ Lamar Jackson e Keeler Murray twittaram os dois lados da troca Ravens-Cardinals no Hollywood Browns A Inglaterra conquistou uma vantagem de 2 a 1 sobre a Colômbia, depois que Alicia Russo marcou aos 63 minutos.

57′: Fantasia

A Inglaterra ganhou uma cobrança de falta quando três jogadores se reuniram em torno da bola tentando confundir a Colômbia. Lauren Hemp correu em direção à rede, Alex Greenwood cabeceou para a bola, mas depois se esquivou, depois Georgia Stanaway acabou cobrando a falta e passou para Hemp, que chutou, mas foi defendido por Perez.

primeira metade

45 + 6′: Lauren Hemp Ele encontra um empate!

Cannabis aproveitou erro do guarda do Columbia Catalina Pérez Para obter um empate muito necessário para a Inglaterra antes do apito do intervalo.

Foi a primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo Feminina deste ano, quando ambas as equipes marcaram no primeiro tempo.

Lauren Hemp marca um gol contra a Colômbia 45 + 7′

44′: Belo golo!

O meio-campista colombiano Leicy Santos fez o primeiro gol da partida com um belo chute para a rede que foi perfeitamente colocado fora do alcance de Marie Erbis.

A colombiana Lisi Santos marca um gol contra a Inglaterra em 44 minutos

38′: Que toque Linda Caicedo !

A adolescente prodígio mostrou sua habilidade novamente ao ser flanqueada pelos zagueiros da Inglaterra na área, mas as Leoas conseguiram bloquear seu chute.

27′: Outra grande defesa para Catalina Pérez

23′: Muita força física nesta partida

15′: Primeira chance para os dois lados!

9′: Um golpe para a Colômbia

A zagueira Carolina Arias teve que sair devido a lesão após forte colisão na área. A jovem Ana Guzmán, que já disputou partidas nesta Copa do Mundo, é uma das primeiras reservas da Colômbia.

6′: Primeira chance da Inglaterra!

A defesa da Colômbia manteve-se forte e manteve os Leões fora das redes logo no início.

antes da partida

cenário

A equipe da World Cup Now fez uma prévia da partida ao vivo nas redes sociais antes do início do jogo.

Confira a programação completa da Copa do Mundo Feminina e como assistir todas as partidas ao vivo aqui . Encontre os resultados mais recentes aqui .

Ele segue Siga seus favoritos para personalizar sua experiência FOX Sports Copa do Mundo Feminina FIFA Inglaterra Colômbia

As mulheres da Copa do Mundo da FIFA estão em alta