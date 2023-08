O Seahawks WR Cade Johnson recebeu alta do hospital após sofrer uma concussão em um jogo da pré-temporada.

– Cady Johnson, wide receiver do Seahawks, entrou na tenda médica durante o jogo de pré-temporada do Seattle contra o Minnesota na noite de quinta-feira, e mais tarde foi removido do campo. (AP/Lindsey Wasson)

– No Seattle Seahawks, o wide receiver Cady Johnson recebeu alta de um hospital local na tarde de sexta-feira depois de aparentemente sofrer ferimentos na cabeça e no pescoço durante a abertura da temporada na noite de quinta-feira.

Johnson, no final do primeiro tempo do jogo dos Seahawks contra o Minnesota Vikings na noite de quinta-feira, foi visto entrando na tenda médica atrás do banco da equipe no Lumen Field de Seattle. Nada óbvio aconteceu em campo e ele não precisou de ajuda para se levantar ou sair.

Pouco depois, Johnson foi retirado do campo com a cabeça e o pescoço imobilizados.

Johnson foi levado às pressas para uma ambulância e levado para um hospital local, que os Seahawks rapidamente disseram ter sido tomado “como precaução” para ferimentos na cabeça e pescoço.

Johnson tocou a bola pela última vez durante um pontapé inicial no segundo quarto e caiu forte na jogada, mas se levantou e continuou a jogada. Ele foi alvo duas vezes em um jogo de pré-temporada na quinta-feira, mas não teve sucesso. Ele carregou um por dois metros.

Os Seahawks disseram na sexta-feira que Johnson recebeu alta do hospital e entrou no protocolo da NFL para concussões.

“Recebemos um relatório muito bom, primeiro”, disse o técnico do Seahawks, Pete Carroll, após o jogo. via ESPN. “Espero que isso seja crucial, mas foi o que ouvimos… [We] Ele tomou precauções extremas e os resultados foram realmente positivos”.

Johnson está entrando em sua segunda temporada com os Seahawks. Ele teve duas recepções para 21 jardas em três jogos no ano passado. O jogador de 25 anos abandonou o estado de Dakota do Sul em 2021 e assinou um contrato de US $ 870.000 por um ano com o Seattle na próxima temporada.

Os Seahawks venceram o jogo por 24-13. Drew Lock fez 17 de 24 para 191 jardas com dois touchdowns e uma interceptação. Nick Mullins fez 14 de 20 para 139 jardas e um touchdown para os Vikings.