Dammar Hamlin teve um impacto inicial voltando ao campo no jogo de pré-temporada dos Bills contra os Colts

Orchard Park, Nova York (AP) – A devastação de Hamelin atingiu outro marco importante em seu retorno ao futebol vestindo-se na abertura da pré-temporada de Buffalo contra o Indianapolis Colts no sábado.

Não demorou muito para que o safety dos Bills causasse impacto em sua estreia competitiva desde que sofreu uma parada cardíaca e precisou ser ressuscitado na quadra durante um jogo em Cincinnati em 2 de janeiro.

Em seu segundo chute defensivo, Hamlin quebrou a linha e derrubou o linebacker Evan Hull sem ganho em evitar que os Colts convertessem um 4º para 1 no Buffalo 40. Hamlin inicialmente recebeu crédito pelo tackle, antes de receber um ataque solo.

Na seqüência defensiva seguinte de Buffalo, Hamlin fez dois tackles em jogadas consecutivas, com aplausos da multidão toda vez que seu nome era mencionado. Hamlin fazia parte da unidade de cobertura inicial de Buffalo depois que James Cook fez um TD de 8 jardas aos 3:22 do jogo.

No geral, Hamlin apareceu em uma seqüência defensiva em dois tackles no primeiro e segundo quartos, e foi creditado com três tackles. Ele passou o segundo tempo assistindo da linha lateral em suas almofadas enquanto usava tênis de corrida.

O que parecia incompreensível naqueles primeiros momentos assustadores, e uma internação de nove dias em dois hospitais depois, está mais perto da realidade para Hamlin, de 25 anos, que anunciou em abril que planeja reiniciar sua carreira de jogador. depois de ser medicamente liberado para retornar.

Desde então, os Bills ajudaram Hamlin a voltar a campo, começando com sua participação em treinos individuais em maio, seguidos de treinos em equipe uma semana depois. Há duas semanas, o terceiro ano de segurança deu outro grande passo experimentando seu primeiro baque de golpe No primeiro treino completo no campo de treinamento do Bills.

“Eu escolho jogar. Mas eu processo mil emoções. Não tenho medo de dizer que está na minha cabeça porque fico um pouco assustado aqui e ali”, disse Hamlin na época. “Minha fé é mais forte do que qualquer medo. É isso que eu quero pregar aqui. E essa é a mensagem que quero espalhar para o mundo, desde que sua fé seja mais forte que seu medo, você pode superar qualquer coisa.”

Hamlin disse que era muito cedo para esperar a pré-temporada porque queria ficar por enquanto.

O retorno de Hamlin foi brevemente suspenso devido a uma tempestade que varreu a área cerca de 75 minutos antes do início do jogo. Os jogadores voltaram a campo para um aquecimento pré-jogo após cerca de meia hora de atraso.

Totalmente vestido com uniforme e protetores, Hamlin usava capacete ao entrar em campo com seus companheiros de defesa.

Mais cedo , A NFL divulgou um pequeno vídeo da chegada de Hamlin no estádio em sua conta de mídia social com a mensagem “Bem-vindo de volta, @HamlinIsland”. No vídeo, Hamlin mostra seu conhecido símbolo do coração e coloca três dedos para indicar o número de sua camisa ao entrar no túnel.

durante o aquecimento antes da partida, Hamlin trocou um abraço com o recebedor do Bills, Stefon Diggs.

E Hamlin tinha apoio enraizado do outro lado.

O recebedor Isaiah McKenzie, que assinou com os Colts neste período de entressafra depois de passar os últimos quatro anos em Buffalo, já trocou de camisa com o Hamlin após o jogo.

Depois de mais dois jogos de pré-temporada, o próximo obstáculo para Hamlin virá em 29 de agosto, quando o Bills fizer seus cortes finais para estabelecer sua escalação da temporada regular.

Hamlin não mostrou sinais de revés ou hesitação durante o campo de treinamento em sua busca para garantir uma vaga atrás dos titulares Micah Hyde e Jordan Boyer.

AP NFL: https://apnews.com/hub/nfl