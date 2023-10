Um jackpot da Powerball de US$ 1,4 bilhão está em disputa

O jackpot da Powerball subiu para US$ 1,4 bilhão, com um valor em dinheiro de US$ 614 milhões, no sorteio de sábado à noite.

Este é o terceiro maior jackpot de todos os tempos, de acordo com a Powerball.

O jackpot da Powerball foi ganho pela última vez no sorteio de 19 de julho de 2023. Houve 33 sorteios consecutivos sem jackpot ganho. Esta é a primeira vez que grandes torneios da Powerball geram jackpots de US$ 1 bilhão.

“Este se tornou outro jackpot da Powerball, e temos muitos fatores alinhados no momento certo para podermos apoiar jackpots de US$ 1 bilhão em questão de meses”, disse Drew Cvetko. , Presidente do Grupo de Produtos Powerball e CEO da Loteria da Pensilvânia.

“Embora o sonho de ganhar o jackpot de US$ 1 bilhão seja emocionante, lembre-se de jogar com responsabilidade e assinar seu bilhete. Estamos ansiosos para sortear os números vencedores amanhã à noite!” – disse Svetko.

Carlos Krupa/AP

Este prêmio supera o jackpot de US$ 1,08 bilhão ganho na Califórnia em 19 de julho.

O jackpot da Powerball foi distribuído na noite da última quarta-feira, depois que nenhum bilhete acertou as seis bolas brancas 9, 35, 54, 63, 64 e a Powerball vermelha 1.

De acordo com a Powerball, as chances de ganhar o jackpot são de 1 em 292,2 milhões.

O sorteio será realizado antes das 23h (horário do leste dos EUA) no estúdio de sorteio da Florida Lottery em Tallahassee.