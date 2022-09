Rei Charles declarado rei, o funeral da rainha em 19 de setembro

Carlos é oficialmente declarado rei

Funeral da rainha está marcado para 19 de setembro

“Achávamos que ela era invencível” – William

Rainha Elizabeth, 96, morreu na quinta-feira

LONDRES (Reuters) – O funeral de Estado da rainha Elizabeth acontecerá na segunda-feira, 19 de setembro, disseram autoridades reais neste sábado, depois que seu filho Charles foi formalmente proclamado o novo rei do Reino Unido em uma procissão pré-histórica. Séculos.

A morte da rainha de 96 anos provocou lágrimas, tristeza e homenagens calorosas, não apenas da família próxima da rainha e de muitos britânicos, mas também de todo o mundo – refletindo sua presença de 70 anos no cenário mundial.

“Todos achávamos que ela era invencível”, disse seu neto, o príncipe William, que agora é herdeiro do trono. Consulte Mais informação

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

“Foi surreal”, disse ele durante uma excursão fora do Castelo de Windsor, onde ele e sua esposa Kate apareceram pela primeira vez dois anos atrás com seu irmão mais novo Harry e sua esposa Meghan – uma dica de que a morte de Elizabeth pode ajudar a curar a fenda. Entre meu filho Charles.

O caixão de carvalho de Elizabeth, envolto no Royal Standard of Scotland com uma coroa de flores, estava no salão de baile do Balmoral Castle, sua casa de verão na Escócia, onde ela morreu pacificamente na quinta-feira.

No domingo, ele será transportado por aldeias remotas das Terras Altas até a capital da Escócia, Edimburgo, durante uma viagem de seis horas que permitirá que as pessoas prestem suas homenagens. Consulte Mais informação

O caixão será então levado para Londres na terça-feira, onde permanecerá no Palácio de Buckingham antes de ser levado ao Westminster Hall para se deitar até o funeral na Abadia de Westminster às 11h (1000 GMT) de 19 de setembro.

A morte de Elizabeth, a monarca com o reinado mais longo da Grã-Bretanha, provocou uma onda de emoção em todo o mundo. Edifícios e pontos de referência na Europa, América e África são iluminados com o vermelho, branco e azul da bandeira do Reino Unido.

Charles, de 73 anos, sucedeu sua mãe imediatamente, mas o Conselho de Adesão se reuniu em St James – o maior palácio real do Reino Unido construído para Henrique VIII na década de 1530 – para proclamá-lo rei no sábado.

O conselho – formado pelos conselheiros da rainha, cujo papel durante séculos foi aconselhar o rei – incluiu seu filho e herdeiro William, sua esposa Camilla e a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, que assinou sua declaração de adesão.

Seis ex-primeiros-ministros, bispos seniores e uma série de políticos gritaram “Deus salve o rei” quando a declaração foi aprovada.

“Estou plenamente ciente desse grande legado e dos enormes deveres e responsabilidades do Soberano agora legados a mim”, disse Charles. “Vou trabalhar duro para seguir o exemplo inspirador que você deixou para mim.”

Mais tarde, na Galeria da Proclamação, numa varanda sobre a Corte de Freire no Palácio de Santiago, o Rei de Armas da Jarreteira, David White, acompanhado de outros vestidos de dourado e vermelho, recitou a proclamação principal, ao som das trombetas.

Soldados em trajes escarlates tradicionais cantavam “Quadril, coxa, viva” enquanto Branco gritava três vivas ao rei.

Algumas centenas de pessoas foram autorizadas a entrar no tribunal, incluindo crianças pequenas nos ombros dos pais, uma mulher segurando flores e idosos em bicicletas.

Bomba Real

O rei Charles da Grã-Bretanha chega ao Palácio de Buckingham após a cerimônia do conselho de adesão durante a qual foi empossado como o novo rei da Grã-Bretanha, após a morte da rainha Elizabeth da Grã-Bretanha, em Londres, Grã-Bretanha, em 10 de setembro de 2022. REUTERS/Henry Nichols READ O governo equatoriano disse que o derramamento de óleo no Equador afetou a área protegida na Amazônia Consulte Mais informação

Carlos é o 41º rei de uma dinastia que remonta ao rei normando Guilherme, o Conquistador, que conquistou o trono inglês em 1066. Os eventos de sábado refletiram anúncios de novos reis e rainhas que datam de centenas de anos.

Ele se tornou rei e chefe de estado não apenas do Reino Unido, mas de 14 outros reinos, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.

Este foi o primeiro anúncio do Rei a ser transmitido na televisão. E para a maioria dos britânicos, foi o primeiro evento desse tipo em suas vidas, porque Elizabeth era a única rainha que eles conheciam. O próprio Charles tinha apenas três anos quando ela se tornou rainha em 1952.

A Grã-Bretanha declarou um período de luto até o funeral de Estado de Elizabeth, que será um feriado. Espera-se que líderes de todo o mundo participem, incluindo o presidente dos EUA, Joe Biden, que disse que estará lá.

Charles será coroado mais tarde – o momento disso ainda não está claro. Houve um intervalo de 16 meses entre Elizabeth se tornar rainha e sua coroação em 1953.

Ele já fez de seu filho mais velho William, de 40 anos, o novo príncipe de Gales, título tradicionalmente mantido como herdeiro do trono, e a esposa de William, Kate, tornando-se princesa de Gales, papel desempenhado pela falecida princesa Diana.

O casal teve uma grande disputa pública com Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, depois que decidiram deixar os deveres reais e se mudar para a Califórnia em 2020.

Harry e Meghan estavam na Grã-Bretanha na semana passada para alguns eventos de caridade e nem esperavam ver William – até que sua avó faleceu.

No entanto, o quarteto ficou junto e falou brevemente, embora parecessem bastante estranhos e não passassem muito tempo juntos durante a viagem de 40 minutos em Windsor, que seguiu um telefonema de William para seu irmão.

Uma fonte real disse que foi uma importante demonstração de unidade em um momento muito difícil para a família.

tão emocional

Enquanto isso, em Balmoral, os três filhos mais novos da rainha – Anne, Andrew e Edward – e suas famílias também apareceram em público, visitando uma igreja próxima antes de conferir cartas entre as flores e agradecer à multidão pelo apoio.

A princesa Eugenie, uma das filhas do príncipe Andrew, foi vista enxugando as lágrimas e abraçando o pai.

“Foi um momento muito emocionante, muito emocionante”, disse Ian Smith, o empresário local que estava na frente do meio-fio. “Foi realmente especial que eles vieram nos reconhecer e podemos mostrar a eles nosso apoio.”

Elizabeth, que era a chefe de Estado mais velha e mais alta do mundo, subiu ao trono após a morte de seu pai, o rei George VI, em 6 de fevereiro de 1952, quando ela tinha apenas 25 anos.

Ao longo das décadas, ela testemunhou uma mudança sísmica na estrutura social, política e econômica de sua terra natal. Ela ganhou elogios por modernizar a monarquia durante seu longo reinado, apesar do intenso escrutínio da mídia e dos problemas públicos de sua família.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

Reportagem adicional de Kate Holton e Michael Holden Reportagem adicional de Movija M, Peter Nichols e Alistair Smoot em Londres e Andrew MacAskill em Balmoral, Escócia Edição de Andrew Heavens, Christina Fincher e Frances Kerry

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.