Recapitulação da semana 7 da NFL: dicas de futebol fantasia do Jaguars-Saints Thursday Night Football | Notícias, classificações e previsões do futebol fantástico

• Travis Etienne Jr. Ele marcou dois gols no início do jogo: Os Jaguars conduziram a bola pelo campo em duas das três primeiras tentativas, ambas resultando em touchdowns de Etienne. No entanto, ele não fez muito durante o resto da partida.

• Alvin Camara Continua sendo o rei do PPR: Kamara alcançou recepções de dois dígitos pela segunda vez nesta temporada. Nenhum outro running back tem mais de oito em um jogo.

• Calvin Ridley Acontece em uma recepção: Para consternação de muitos dirigentes do Fantasy, a melhor opção de recepção externa dos Jaguars não foi um fator importante neste jogo. Mas isso pode não ser um sinal do que está por vir.

Jaguares de Jacksonville @ Santos de Nova Orleans

Travis Etienne Jr. : 14 corridas, 53 jardas, 2 touchdowns; 3 recepções, recepção de 24 jardas

Alvin Camara : 17 corridas, 62 jardas; 12 recepções, 91 jardas

Jamal Williams De volta a Nova Orleans: O retorno do Saints passou as últimas quatro semanas na reserva devido a uma lesão no tendão da coxa.

Antes da lesão, Williams foi titular nas semanas 1 e 2 Alvin Camara Ele cumpriu sua suspensão. Este foi o primeiro jogo que Kamara e Williams jogaram juntos.

Os santos usaram os dois de forma intercambiável. Kamara jogou alguns snaps, depois Williams participou de uma ou duas jogadas.

Williams foi usado no início de Detroit, principalmente em situações de jardas curtas. Ele foi usado em situações de passe claro mais do que a maioria das outras posições neste jogo.

Isso significa uma clara diminuição nos ataques ofensivos de Kamara. Isso não prejudicou sua produção de fantasia neste jogo porque sua meta era ridiculamente alta. Se a sua taxa-alvo diminuir, o seu valor de fantasia será severamente afetado.

Kamara lidera todos os running backs em recepções nesta temporada, com 35. O running back mais próximo tem 26. Ele conseguiu isso apesar de ter perdido as três primeiras semanas da temporada.

Titular da terceira rodada Kinder Miller Ele foi rebaixado para RB3 no gráfico de profundidade. Ele jogou apenas alguns snaps, mas não teve nenhuma oportunidade com o futebol. Ele pode ser cortado em ligas rasas.

Calvin Ridley Acontece em uma recepção: O tempo de jogo de Ridley foi o mesmo de toda a temporada, mas ele não era uma prioridade no jogo de passes até o final do quarto período.

Talvez isso fizesse parte do plano de jogo dos Jaguars Trevor Lawrence Entrando na partida com uma lesão no joelho.

A profundidade média do alvo de Lawrence de 5,2 jardas em três quartos foi a mais baixa de toda a temporada, enquanto seu tempo médio para arremessar de 2,32 segundos estava abaixo da média.

Ridley teve a maior média de profundidade de arremesso de todos os tempos entre os jogadores ativos do Jaguars que entraram no jogo, com 13,3. Ele era o jogador mais próximo Jamal Agnew às 9h7.

Ridley liderou o time em gols com passes de 2,1 segundos ou mais, mas ambos Evan Ingram E Cristiano Kirk Ele teve mais gols em passes abaixo de 2,0 segundos na semana. Ingram tinha 27, Kirk 18 e Ridley 13.

Parte do problema era que os Jaguares estavam jogando com a liderança, enquanto os Saints controlavam o tempo de posse de bola, então os Jaguars não passavam muito.

Ele sofreu um gol nos primeiros 55 minutos. Depois que o jogo ficou empatado no final do quarto período, Ridley fez uma transferência em uma jogada e mirou nas próximas duas.

A lesão de Lawrence provavelmente contribuiu para sua menor porcentagem de arremessos de campo mais do que os cornerbacks do Saints. Marshawn Lattimore Ele não acompanhou nenhum wide receiver durante toda a temporada, e isso continuou neste jogo.

Ridley deveria ser um candidato de baixo custo. Embora seu jogo em alguns jogos tenha sido decepcionante, ele deveria pelo menos se recuperar deste jogo, agora que Lawrence teve uma folga.

Notas diversas

Derek Carr Ficou claro que ele estava lesionado nos minutos finais do jogo, mas ele continuou jogando apesar da lesão. Isso será algo para ficar de olho na próxima semana.

Como Jones Ele perdeu seu quarto jogo em cinco semanas devido a uma lesão no joelho. Cristiano Kirk Ele continua ocupando seu lugar no time de 12 membros, enquanto… Jamal Agnew Foi a variante primária para 11 indivíduos.

Agnew deixou o jogo para ser examinado devido a uma concussão, mas retornou logo depois e continuou em sua função regular pelo resto do jogo.

Tight end novato na segunda rodada Brenton é estranho Corte fora Lucas Farrell Pela primeira vez na semana passada, ele conseguiu seu primeiro touchdown na carreira. Esta foi apenas uma anomalia de uma semana e não um sinal do que estava por vir, já que Farrell voltou antes de Strange esta semana.

Os santos estavam sem Joan Johnson (panturrilha) pela quarta partida consecutiva. Nós vimos mais Amanhã adotivo E menos Monte Taysom Mais esta semana do que na semana passada, mas qualquer técnico de fantasia que se arriscou em Hill ainda foi recompensado graças a uma corrida de touchdown de 1 jarda.

Evan Ingram E Michael Tomás Ele entrou neste jogo como o único jogador com mais de 30 recepções, mas sem touchdowns. Thomas encerrou essa sequência no quarto período, mas Engram ainda estava em falta para um touchdown.

Notas de tabela

• Snaps incluem jogadas canceladas devido a pênaltis, incluindo retenção ofensiva ou interferência de passe defensivo. As outras três estatísticas dessas jogadas foram removidas.

• Os objetivos podem diferir das fontes oficiais da NFL. A discrepância mais provável seria em um passe claro, onde a NFL poderia dar o alvo ao receptor mais próximo, enquanto esses dados não o fariam.

• As campanhas são apenas em peças projetadas. Uma disputa de quarterback não contará para o total de carregamentos do jogo.