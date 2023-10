Playoffs da MLB de 2023, LCS Dia 6: Astros vs. guardas

espn2 minutos de leitura

É o sexto dia da série do campeonato e temos uma série emocionante em ambas as ligas.

Na Liga Americana, o Houston Astros chegou a Arlington, no Texas, com derrota em casa por 0 a 2 e empate na série. Será que os Texas Rangers conseguirão recuperar a liderança ou a série voltará a Houston com os Astros a uma vitória da chance de defender o título?

Na Liga Nacional, parecia que o Arizona Diamondbacks poderia ser eliminado depois que o Philadelphia Phillies os derrotou por 10 a 0 no jogo 2 no Citizens Bank Park, mas os D-backs saíram de casa no jogo 3 para garantir o título. A série para 2-1. Eles conseguirão igualar a série com uma vitória hoje?

Oferecemos tudo o que você precisa saber, desde escalações até atualizações, análises ao vivo do jogo e conclusões do lance final após o lance final.

Jogo 4 do NLCS: Philadelphia Phillies (Christopher Sanchez) x Arizona Diamondbacks (Joe Mantiply), 20h07 TBS

Phillies lidera a série por 2-1

Escalações

Vélez

Kyle Schwarber (E) DH

Trea Turner (R) SS

Bryce Harper (L) 1B

Alec Bohm (R) 3B

Bryson Stott (E) 2B

GT Realmuto(R)C

Nick Castellanos (R) RF

Brandon Marsh (E) LF

Johan Rojas (R) CF

D-costas

Chaleira Marty (S) 2B

Corbin Carroll (esquerda) CF

Gabriel Moreno (à direita) c

Christian Walker (R) 1b

Tommy Pham (R) RF

Lourdes Gurriel Junior (à direita) LF

Evan Longoria (R) DH

Emmanuel Rivera (à direita) 3b

Geraldo Perdomo (S)SS