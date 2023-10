Destaques, atualizações e análises do card completo, incluindo Makhachev-Volkanovski 2

Espere fogos de artifício no sábado na luta principal do UFC 294 em Abu Dhabi, onde o campeão dos leves Islam Makhachev enfrentará o campeão dos penas Alex Volkanovski em uma revanche do indicado à Luta do Ano no início deste ano. Os dois campeões se enfrentaram no UFC 284, no dia 11 de fevereiro, na Austrália, mas foi Makhachev quem venceu a disputada luta por decisão unânime e manteve o título dos leves.

No sábado, Volkanovski terá outra chance de se tornar campeão das duas divisões, depois que o rival original de Makhachev, Charles Oliveira, desistiu devido a uma lesão sofrida durante o treino. Volkanovski disse ao Yahoo Sports que aceitou a luta com apenas 11 dias de antecedência, para que “um dia sua foto esteja nas paredes das pessoas”.

A co-luta principal também conta com a substituição em cima da hora do ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman, que substituiu Paulo Costa, lesionado por estafilococos, contra o invicto Khamzat Chimaev na categoria até 180 libras. Usman fará sua estreia no peso médio após aceitar a luta de Chimaev em apenas 10 dias.

Fique ligado no Yahoo Sports e acompanhe nosso rastreador ao vivo abaixo para todas as novidades e resultados do cartão empilhado.

Resultados ao vivo, destaques e análises do UFC 294

Como assistir ao UFC 294 sem cabo:

data: Sábado, 21 de outubro de 2023

Momento introdutório: São 10h ET

Horário do cartão principal: 14h00 horário do leste dos EUA

localização: Etihad Arena, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

televisão: PPV

fluxo: ESPN+BPV

Onde é transmitido o UFC 294?

Para assinantes da ESPN+, o UFC 294 está disponível para compra na ESPN+ por US$ 80. Se você ainda não é assinante ESPN +, novos usuários podem agrupar o UFC 294 com o custo de uma assinatura anual com 30% de desconto, totalizando US$ 124,98. As preliminares do UFC 294 estarão disponíveis para transmissão sem custo adicional para assinantes da ESPN+. Uma assinatura ESPN+ começa em US$ 10 por mês e dá acesso a conteúdo exclusivo da ESPN+, incluindo todas as preliminares do UFC PPV, outros eventos ao vivo, ferramentas de esportes de fantasia e artigos premium da ESPN+.

Como assistir ao UFC 294 sem ESPN+ ou pagar por PPV nos EUA:

UFC 294: Volkanovski x Makhachev, resultados, probabilidades, destaques

Cartão principal (horário de início às 14h ET, ESPN + PPV)

• Campeonato Leve: Islam Makhachev (C) (-275) vs. Alexander Volkanovski (+225)

• Peso Médio: Khamzat Chimaev (-320) vs. Kamaru Usman (+250)

• Peso meio-pesado: Magomed Ankalaev (-360) vs. Johnnie Walker (+280)

• Peso Médio: Warli Alves (+450) vs. Ikram Aliskov (-650)

• Peso galo: Said Nurmagomedov (-225) vs. Moin Gafurov (+185)

Preliminares (ao vivo agora na ESPN +)

• Peso mosca: Tim Elliott (+340) vs. Mukayev (-450)

• Peso leve: Mohamed Yahya (+135) vs. Trevor Beck (-165)

• Peso galo: Javed Bisharat (-600) vs. Victor Henry (+425)

• Peso Médio: Abu Zuaiter (+185) vs. Cédric Dumas (-225)

• Leve: Mike Breeden derrotado. Anshul Gobley por nocaute (socos) aos 3:00 do R3:

• Peso pena: Muhammad Naimov foi derrotado. Nathaniel Wood por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

• Peso palha feminino: Victoria Dudakova derrotada. Jane Yu Fry por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

• Peso médio: derrotou Chara Magomedov. Bruno Silva por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

