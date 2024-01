Raptors, Pacers envolvidos em negociações comerciais para Pascal Siakam com Bruce Brown Jr. envolvido, escolhas de draft: Fontes

Atualização 17/01: Os Pacers e Raptors estão perto de chegar a um acordo para enviar Pascal Siakam para Indy para uma combinação de escolhas de draft e Bruce Brown.

Os Raptors e Pacers estão ativamente envolvidos em negociações comerciais centradas em Pascal Siakam, duas vezes atacante All-Star, que o enviaria a Indiana para um acordo que inclui Bruce Brown Jr., outro salário e três escolhas no primeiro turno, dizem fontes da liga. . O atleta.

Essas fontes dizem que os Raptors estiveram envolvidos em discussões com várias equipes sobre uma possível troca de Siakam, mas as negociações com os Pacers ganharam força nos últimos dias. Fontes familiarizadas com as negociações entre as duas equipes dizem que muitas propostas foram feitas. Embora os dois lados sejam descritos como estando num longo caminho no processo, de acordo com essas fontes, eles ainda não finalizaram ou concordaram com o acordo.

Os Reis estavam entre os outros pretendentes de Siakam, no entanto Decidiu retirar-se das negociações nas últimas semanasDizem fontes da Liga. Siakam também é conhecido por se opor a uma possível recontratação em Sacramento, o que torna o acordo com os Kings ainda mais problemático. Os Warriors e Mavericks também expressaram interesse exploratório em Siakam, de acordo com fontes da liga.

Siakam está no último ano de seu contrato de US$ 38 milhões, dando ao jogador de 29 anos alguma vantagem em seu lugar, já que qualquer equipe em potencial gostaria de saber se ele tem interesse em assinar novamente como agente livre, dados os ativos necessários em um troca. Se os Raptors decidirem não negociar Siakam antes do prazo final de negociação de 8 de fevereiro, uma prorrogação continua sendo uma possibilidade como outra solução potencial que lhes permitiria reconsiderar a situação neste verão. No entanto, sabe-se que Siakam busca um acordo de teto salarial e os dois lados não fizeram progressos nas negociações nos últimos meses.

Brown é o jogador mais bem pago dos Pacers nesta temporada, ganhando US$ 22 milhões, e ele tem uma opção de time em seu contrato para a próxima temporada por US$ 23 milhões.

