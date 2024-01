Mike McCarthy sobrevive para permanecer como técnico dos Cowboys

As últimas três temporadas de Mike McCarthy com o Dallas Cowboys terminaram com um recorde de 12-5. Isto é impressionante. As últimas três viagens dos Cowboys na pós-temporada também terminaram da mesma forma, com uma saída antes do jogo do campeonato da conferência. Isto não é impressionante.

No entanto, McCarthy terá a chance de trazê-lo de volta para a temporada de 2024, anunciou o proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, na quarta-feira. Adam Schefter, da ESPN A notícia foi relatada pela primeira vez antes de Jones ser confirmado.

A impressionante derrota dos Cowboys por 48-32 para o Green Bay Packers na rodada de wild card não custou a McCarthy seu cargo de treinador principal em Dallas, onde permanecerá no cargo pela quinta temporada. McCarthy tem 42-25 anos como técnico dos Cowboys.

Os Cowboys venceram 12 jogos, vencendo a NFC East e o segundo lugar na NFC, mas essas conquistas foram empatadas com outra eliminação no primeiro turno, o que não foi bom o suficiente aos olhos de muitos fãs dos Cowboys. Mas os únicos olhos que importam no final pertencem a Jones, que está redobrando seus esforços para oferecer o melhor para os Cowboys – junto com McCarthy.

Jones disse em um comunicado:

“A lente que usamos para ver o técnico McCarthy é holística. Embora estejamos todos decepcionados com o resultado de domingo e com nosso histórico nos playoffs, eu o apoio 100 por cento como nosso técnico principal e nossa capacidade de atingir nossos objetivos.”

Jerry Jones sobre a contratação de Mike McCarthy como técnico dos Cowboys: “Embora estejamos todos decepcionados com o resultado de domingo e com nosso histórico nos playoffs, eu o apoio 100 por cento como nosso técnico principal e nossa capacidade de atingir nossos objetivos.” Completo 👇🏽 pic.twitter.com/HJKl27zFvb – Jori Epstein (@JoriEpstein) 18 de janeiro de 2024

Jones tem a reputação de ser um dono de equipe impaciente, mas não vive à altura disso há muitos anos. Ele está preso com Jason Garrett por mais tempo do que a maioria dos fãs dos Cowboys ficariam. Ele faz o mesmo com McCarthy. Antes de Garrett ser demitido após a temporada de 2019, o último técnico que Jones demitiu foi Wade Phillips durante a temporada de 2010.

Jones mostra paciência após derrota para o Packers. Dallas saiu como favorito e perdia por 27-0 no final do segundo quarto. Foi uma perda impressionante, que Jones descreveu como “uma das minhas perdas”. [biggest] “Surpresas desde que estou no esporte.” Ele disse depois do jogo que não havia pensado no futuro de McCarthy, mas foi o único que assistiu à derrota e não se perguntou o que aconteceria a seguir.

Este conteúdo incorporado não está disponível na sua região.

Cada vez que os Cowboys perdem um jogo dos playoffs, seus torcedores querem que o técnico seja demitido. Mas essa perda foi diferente. Dallas parecia despreparado. Os Cowboys ficaram completamente desanimados em casa, onde marcaram 8-0 durante a temporada regular. Todas as derrotas nos playoffs são decepcionantes, mas esta foi importante.

Os Cowboys não avançaram além da rodada divisional dos playoffs desde a temporada de 1995. Mesmo assim, Jones está ao lado de McCarthy.