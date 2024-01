Kaitlin Clark, Hokies superou um início lento para vencer Wisconsin facilmente

Ouça Kaitlin Clark, Lisa Bluder e Kate Martin após a vitória do estado de Iowa sobre Wisconsin Ouça Kaitlin Clark, Lisa Bluder e Kate Martin após a vitória do estado de Iowa sobre Wisconsin

CIDADE DE IOWA – Por um quarto e uma mudança na noite de terça-feira, parecia que o estado de Iowa tornaria esse desafio simples mais difícil do que o necessário. Um encontro em casa no meio da semana com Wisconsin raramente é conhecido por seus elementos traiçoeiros.

No final, porém, o produto prototípico dos Hawkeyes conseguiu outra vitória no basquete feminino sobre os Badgers.

Em seu primeiro jogo desde que saltou para o segundo lugar em ambas as pesquisas, Iowa State transformou um início lento em um excelente final para a 29ª vitória consecutiva do programa sobre Wisconsin, por 96-50, coroando um “apagão” de terça-feira na Carver-Hawkeye Arena. A vitória também viu Caitlin Clark ultrapassar Brittney Griner pelo quarto lugar na lista de pontuação de todos os tempos da NCAA, ao mesmo tempo que marcou 32 pontos, o recorde do jogo.

“Esta é uma conferência difícil e sempre pensamos em um jogo de cada vez”, disse a técnica de Iowa, Lisa Bluder.

Imprensada entre a vitória de sábado sobre o número 16 de Indiana e a grande viagem de domingo para o número 15 do estado de Ohio, a tarefa de terça-feira foi projetada simplesmente para garantir que Iowa (18-1, 7-0 Big Ten Conference) estivesse prestando atenção. Os Hawkeyes, que entraram entre os 30 primeiros e não perdiam para Wisconsin (8-9, 1-6) desde 2007, precisavam tornar este desafio o mais tranquilo possível.

Assim como no mês passado em Madison, os Badgers resistiram a Iowa no segundo quarto, enquanto a equipe de Lisa Balder tentava se firmar. Pequenas surpresas se espalharam pelo campo, quando Sierra Williams, de Wisconsin, aproveitou-se de Hannah Stolke (lesão na parte inferior do corpo) e derrotou Sharon Goodman e Addie O'Grady com duas faltas no primeiro período cada. Isso significa uma rara aparição de AJ Ediger, que não joga no primeiro tempo desde 26 de novembro contra o Kansas State. O estado de Iowa estava lidando com as mesmas questões internas naquela noite.

Os Hawkeyes lançaram sua escalação de cinco guardas para o segundo quarto, com Kate Martin e Sydney Affolter ocupando as posições internas.

“Só preciso usar minha velocidade e usar meus pontos fortes”, disse Martin, que marcou 16 pontos com quatro cestas de 3 pontos. “Mas farei tudo o que tiver que fazer, e isso cria problemas para eles do outro lado. Não é fácil (para mim) proteger as cinco crianças, mas não é fácil para eles me protegerem do outro lado .” Fim da entrevista.”

No entanto, os Badgers pouco fizeram para manchar o placar. Iowa não permanecerá adormecido para sempre. Um rápido aumento no segundo quarto fez com que os Hawkeyes superassem toda a frustração crescente.

A sequência de 13 a 0 de Iowa em menos de dois minutos foi marcada por duas das seis cestas de 3 pontos de Clark, todas chegando depois que o guarda sênior fez 0 de 4 em campo. E mais estava por vir quando os Hawkeyes alcançaram uma vantagem de 47-28 no final do primeiro tempo.

Isso teria sido uma almofada sólida o suficiente para voltar para casa, mas o estado de Iowa ainda anseia por outro aumento para deixar completamente de lado essa almofada. Aconteceu no meio do terceiro quarto com muitas contribuições, com cinco Hawkeyes diferentes marcando em uma vantagem de 19-2 no estado de Iowa para encerrar o período. Os últimos dez minutos foram cobertos pelo controle de cruzeiro.

“Eu realmente acho que este é o banco mais forte que tivemos em muito tempo”, disse Bluder. “Trinta e oito pontos fora do banco contra quatro. Tenho muita confiança para ir para o banco. Tenho muita confiança. E agora, Hannah não jogou e ainda conseguimos vencer por 40 (mais) pontos É muito impressionante e estou muito feliz pelo desempenho da nossa equipe.

Além da exibição exemplar de chutes de Clark, Iowa State contou muito com Martin (16 pontos), Affolter (12 pontos) e outros, com Stoelke permanecendo no banco. O'Grady, que jogou minutos de dois dígitos pela primeira vez desde 2 de dezembro contra Bowling Green, forneceu um esforço útil de socorro de emergência. Esta poderia ser uma corrida valiosa, com desafios maiores depois dela, e Stoelke conseguiu aguentar-se.

“Hannah está bem”, disse Bluder. “Muito bom. Foi apenas um pequeno ajuste e ela teve a chance de descansar.”

No geral, terça-feira não ofereceria muito aos Hawkeyes, exceto uma oportunidade de plantar rostos – e isso era um tiro no escuro. O estado de Iowa não chegou nem perto de fazer isso e agora volta sua atenção para outra difícil tarefa rodoviária na próxima fase.

“Em cada jogo que jogamos, as pessoas circulavam no calendário por causa do que fomos capazes de fazer nos últimos anos e do que o técnico Bluder construiu aqui como um programa”, disse Clark. “As pessoas adoram jogar contra o Iowa Hawkeyes. As pessoas adoram vir à Carver-Hawkeye Arena. É um grande desafio jogar aqui – e mesmo quando vamos para a estrada, as pessoas adoram jogar conosco.”

Dargan Southard é repórter esportivo e cobre o atletismo de Iowa para o Des Moines Register e HawkCentral.com. Envie um email para ele em msouthard@gannett.com ou siga-o no Twitter em @Dargan_Southard.