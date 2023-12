Quer sair dos circuitos habituais em Portugal? Faça a melhor viagem pelas aldeias montanhosas

Comida incrível, belos pores do sol e estilos de vida fascinantes aguardam.

Muitos viajantes acreditam que uma viagem será única para eles. Estou ansioso para descobrir jóias escondidas em primeira mão, longe da agitação das multidões e das chegadas de turistas.

Meu marido e eu éramos esses viajantes em nossa primeira viagem a Portugal neste outono. Adoramos apreciar a vista de estradas vazias para explorar pequenas cidades e vilas nas montanhas.

Embora abertos a desvios, definimos o caminho que planejávamos seguir. Fomos de Lisboa ao Porto, de Monsanto a Évora e voltamos a Lisboa.

O que vimos ao longo do caminho não decepcionou. De vistas de cartões postais a refeições inesquecíveis, eis o que encontramos.

Aguardente na Lourinha e Aves na Berlenga

Optando por ficar no interior antes de seguir para a Ilha da Berlenga, uma hora a norte levou-nos até à Lourinha. LisboaFicamos num antigo moinho convertido e descobrimos a famosa aguardente da região.

Sendo os únicos visitantes das instalações naquele dia, fomos brindados com um tour privado pela Adega Cooperativa da Lourinha, uma das três regiões delimitadas de brandy na Europa, sendo as outras Armagnac e Cognac.

Um guia que fala inglês e seu filho em idade escolar nos mostraram os barris envelhecidos, antes de selá-los com garrafas de “acordeão” mergulhadas em cera vermelha.

Passamos pelo próximo barco Para a ilha da Berlenga, a cerca de 10 km da vila piscatória de Benise. É uma faixa rosa de granito que se projeta das águas azul-turquesa até o verde-esmeralda do Atlântico, lar de uma vasta gama de aves marinhas.

A maioria dos visitantes chega de manhã e sai à noite, mas decidimos passar a noite. Alguns quartos oferecem vistas deslumbrantes sobre a água, cardumes de peixes visíveis até mesmo do alto – um local de sonho para observar o pôr do sol.

Do Porto a Belmonte: Castelos e Queijos

Depois de alguns dias, os turistas afluíram PortoFizemos uma longa viagem até Monsanto, perto da fronteira espanhola, e escolhemos um percurso pelo Parque Nacional da Serra da Estrella.

Parando na aldeia de Belmonte, no topo da colina, descobrimos uma Castelo, uma população judaica histórica e alguns dos melhores queijos da nossa viagem. O que pensávamos ser um almoço básico num restaurante indefinido acabou por ser uma excelente refeição numa loja que vende queijo de ovelha da Serra feito pelo primo do proprietário e vinho feito pelo proprietário. Foi uma parada à tarde que facilmente se qualificaria para alguns dias de exploração.

Explorando as rochas da Monsanto

Chegamos em nossa casa à tarde Airbnb Abaixo de Monsanto, encontra-se uma aldeia mágica no topo de uma colina onde os residentes construíram as suas residências dentro e à volta de rochas maciças.

O estalajadeiro sugeriu explorar a aldeia vizinha de Behna García, que abriga um castelo, antigos moinhos de água e Fósseis detectar. Nosso principal objetivo era nadar no sopé de uma colina rochosa íngreme. Fizemos nosso piquenique antes de dar um mergulho na água fria e mergulhar em uma cachoeira, os únicos visitantes do local.

Itahna-a-Velha: À descoberta da cidade mais antiga de Portugal

Saindo de Monsanto com destino a Évora, fizemos uma rápida paragem numa das vilas mais antigas de Portugal, Itahna-a-Velha, outrora próspera e movimentada. romano História, mas agora habitada por algumas dezenas de pessoas. Tem uma torre dos Cavaleiros Templários, ruínas de um portão e muralhas de uma cidade romana e uma vibração de cidade fantasma.

Descemos então e passamos pela região do Alentejo Vinhedo Depois da vinha. Os sobreiros margeavam o amplo prado e as vacas e as cabras faziam sombra debaixo deles. Paramos em Areolos, conhecida pelos seus tapetes tecidos à mão, e acenamos para as tricoteiras sentadas do lado de fora das suas casas caiadas.

O melhor restaurante de Évora

Em Évora optámos pelo jantar sentado turismo Em vez de uma marca de exploração ao redor. Viajamos até o Templo de Diana e fizemos fila para a capela (um pouco assustadora) que contém os ossos de cerca de 5.000 pessoas, incluindo monges franciscanos arrancados de tumbas.

Mas no geral, aproveitamos o clima vibrante da cidade e fizemos uma das melhores refeições da viagem no Restaurante Fialho. Sob um telhado escuro com vigas de madeira, foi-nos servido um almoço de presunto presundo, polvo grelhado, o famoso porco preto local e cação ao vapor, servido por empregados de gravata-borboleta.

Dirigindo na chuva para pegar o vôo para casa, conversamos sobre como percebemos o quanto tínhamos visto PortugalMas na verdade é um pedacinho do país, e tivemos um gostinho de cada lugar que passamos.

“Sinto que fui servido muito gostoso Sanduíche “Já comi uma vez na vida e tive que me levantar e sair do restaurante”, disse meu marido.Combinamos voltar para terminar a refeição.