Presidente de Portugal permite que governo interino continue projetos com financiamento da UE

LISBOA (Reuters) – O governo cessante se tornará formalmente uma administração provisória na próxima semana, incapaz de tomar decisões políticas de longo prazo, mas aprovando decretos para garantir o acesso aos fundos de resgate da UE, disse o presidente de Portugal neste sábado.

O primeiro-ministro Antonio Costa demitiu-se em 7 de novembro, no meio de uma investigação sobre os projetos de energia “verde” do seu governo e atividades ilegais no manejo de um data center de grande escala.

Os promotores também estão investigando Costa, que negou qualquer irregularidade.

A sua demissão levou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a decidir, em 15 de janeiro, dissolver o parlamento e realizar eleições para 10 de março, deixando o país enfrentando meses de incerteza.

O Presidente disse no sábado que ordenará formalmente a demissão do governo após uma reunião de gabinete no dia 7 de dezembro “que aprovará decisões fundamentais para a economia portuguesa” e que atuará como governo provisório a partir de 8 de dezembro. Eleição.

Desde então, o governo deve limitar as suas actividades a acções de administração quotidiana e a decisões de natureza administrativa, mas a Constituição portuguesa deixa margem para alguma discricionariedade até ser adoptada pelo Presidente.

“Tudo relacionado com os fundos de resgate da UE, serei muito aberto e generoso (na aprovação de projetos). Não podemos perder a aplicação de milhões de euros”, disse o presidente aos jornalistas.

Portugal já recebeu 2,7 mil milhões de euros em fundos de recuperação pós-pandemia da UE, mas se quiser utilizar os 22 mil milhões de euros previstos até ao prazo de 2026, deve acelerar a aprovação de projetos elegíveis para essa ajuda.

Até agora, apenas 12% dos fundos foram atribuídos.

Os projetos em risco de descarrilamento incluem investimentos portugueses em energia verde e grandes investimentos ferroviários que requerem financiamento da UE, disseram os especialistas.

O governo de Costa prevê que as energias renováveis ​​- do hidrogénio à energia eólica offshore – poderão atrair investimentos no valor de 60 mil milhões de euros (65,29 mil milhões de dólares), ou 25% do produto interno bruto do país.

($1 = 0,9190 euros)

