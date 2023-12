Quem vai jogar contra Portugal e outras 23 seleções

HAMBURGO, Alemanha (AP) – A atual campeã Itália foi sorteada em um grupo difícil. Campeonato Europeu de 2024 A Espanha, duas vezes vencedora, enfrenta Croácia e Albânia nas semifinais da Copa do Mundo de 2022, no sábado.

A Itália, vencedora do Euro 2020, foi concebida para ser a opção mais difícil no sorteio das seleções de classificação inferior, e assim foi.

A Itália conquistou o título ao derrotar a Espanha nas semifinais – que havia conquistado o título novamente em 2008 e 2012.

O sorteio também garantiu que a outra semifinal do Euro 2020 será repetida na Alemanha no próximo ano. A Inglaterra avançou novamente para a final contra a Dinamarca. O seu grupo também inclui a Eslovénia e a Sérvia.

A França, finalista do Campeonato do Mundo há um ano, empatou com a Áustria, a Holanda – que os franceses venceram duas vezes nas eliminatórias deste ano – e venceu uma fase de playoff em Março que incluía Polónia, Estónia, País de Gales e Finlândia.

A Alemanha abre sua campanha em casa contra a Escócia, no Bayern de Munique, no dia 14 de junho, com uma série de resultados ruins. O grupo inclui Hungria e Suíça.

A Alemanha perdeu seis dos 13 amistosos disputados neste ano e não disputará nenhum jogo oficial até enfrentar a Escócia no início do torneio de um mês.

No entanto, Portugal, de Cristiano Ronaldo, é a única equipa a chegar aos grupos de qualificação com um registo de vitórias perfeito e defrontará a Turquia, a República Checa e a Geórgia, o Luxemburgo, a Grécia, campeã do Euro 2004, e o vencedor do playoff, o Cazaquistão.

A Bélgica foi agrupada com Roménia, Eslováquia e o vencedor dos playoffs de Israel, Islândia, Bósnia-Herzegovina e Ucrânia. Essa chave de playoff pode ter uma final entre Ucrânia e Israel na Euro 2024.

Apenas 21 das 24 equipes concorrentes foram confirmadas, restando três vagas no sorteio para os eventuais vencedores das eliminatórias. As 12 equipes nas três chaves eliminatórias jogarão semifinais e finais em jogo único, de 21 a 26 de março.

O sorteio ocorreu em uma sala de concertos à beira-mar na cidade portuária de Hamburgo, no norte, e foi interrompido por ruídos inexplicáveis ​​claramente ouvidos no palco e em transmissões internacionais.

Hamburgo está entre as 10 cidades que sediaram 51 partidas, e Dusseldorf não foi o único estádio utilizado na Copa do Mundo de 2006.

A final será no dia 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim, que também sediou a final em 2006.