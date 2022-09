Putin admite que a China tem “perguntas e preocupações” sobre a vacilante invasão da Ucrânia pela Rússia

Putin fez as declarações ao se encontrar pessoalmente com o líder chinês Xi Jinping pela primeira vez desde a invasão em uma cúpula regional no Uzbequistão, dias depois. A Rússia sofreu uma série de grandes reveses militares na Ucrânia. As forças russas estão recuando em massa, tendo perdido mais território em uma semana do que capturado em cinco meses.

“Apreciamos muito a posição equilibrada de nossos amigos chineses sobre a crise na Ucrânia. Entendemos suas perguntas e preocupações a esse respeito”, disse Putin em um discurso de abertura da reunião. “Na reunião de hoje, é claro, vamos explicar em detalhes nossa posição sobre esse assunto, embora já tenhamos falado sobre isso antes.”

A China “trabalhará com a Rússia para oferecer forte apoio mútuo em questões relativas aos interesses fundamentais de cada um” e “desempenhará um papel de liderança na injeção de estabilidade e energia positiva em um mundo de mudança e caos”, disse Xi, de acordo com um comunicado da reunião. . pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

Xi também expressou apreço pela “aderência da Rússia ao princípio de uma só China e enfatizou que Taiwan faz parte da China”.

Os dois líderes autoritários surgiram como parceiros próximos nos últimos anos, estimulados por um crescente conflito com o Ocidente e um forte relacionamento pessoal.

A China forneceu apoio tácito às ações da Rússia na Ucrânia, enquanto Moscou apoiou Pequim e criticou Washington pela visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei em agosto. Pequim respondeu ao seu voo com manobras militares sem precedentes em torno da ilha democrática e autônoma, que afirma ser seu território.

A Casa Branca tentou minimizar a reunião entre Putin e Xi na quinta-feira, dizendo que Pequim ainda não violou as sanções ocidentais contra Moscou e não forneceu assistência material direta à Rússia.

“Nossa mensagem para a China, eu acho, tem sido consistente: este não é o momento para qualquer tipo de negócio como de costume com Putin, dado o que ele fez dentro da Ucrânia. Este não é o momento de se isolar do resto do país. O coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby, disse John Kirby, à CNN, a comunidade internacional, que condenou amplamente o que está fazendo na Ucrânia, não apenas condenou, mas intensificou para ajudar os ucranianos a se defenderem e a seus territórios. integridade.”

Kirby disse que Putin está “sob muita pressão e tensão. Na Ucrânia, seus militares não estão indo bem, e acho que certamente é dever do Kremlin querer se aproximar de Pequim em relação ao que está acontecendo lá”.

Em sua reunião na quinta-feira, Putin condenou os Estados Unidos pelo que ele disse serem “provocações” no Estreito de Taiwan e criticou o que ele alegou serem tentativas de “criar um mundo unipolar”. Essas tentativas, disse ele, “tomaram recentemente uma forma feia e são totalmente inaceitáveis ​​para a maioria dos países deste planeta”.

Os dois estão conversando à margem da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, grupo focado em segurança regional que também inclui Índia, Paquistão e quatro países da Ásia Central.

Em uma demonstração simbólica de força e unidade, as marinhas russa e chinesa realizaram patrulhas e exercícios conjuntos no Pacífico poucas horas antes de seus líderes se encontrarem, segundo o Ministério da Defesa russo.

No início da reunião na quinta-feira, Putin enfatizou o aprofundamento dos laços econômicos entre China e Rússia, observando que o comércio bilateral ultrapassou US$ 140 bilhões no ano passado. “Estou convencido de que até o final do ano atingiremos novos máximos e, em um futuro próximo, conforme combinado, aumentaremos nosso faturamento comercial anual para US$ 200 bilhões ou mais”, disse ele.

A última vez que Putin se encontrou com Xi foi durante uma visita à capital chinesa para os Jogos Olímpicos de Inverno em fevereiro deste ano. Nessa reunião, os dois líderes estabeleceram a estrutura para a parceria “Sem Fronteiras” e divulgaram um documento de 5.000 palavras expressando sua oposição comum ao “novo alargamento da OTAN”.

Para Xi, enquanto isso, a reunião de quinta-feira ocorre como parte de sua primeira viagem fora das fronteiras da China em mais de dois anos, e apenas algumas semanas antes de ele tentar garantir um terceiro mandato normativo em uma grande reunião política em Pequim – uma medida que consolidará seu status. como o líder mais poderoso da China desde os contratos.

A China se voltou cada vez mais para dentro desde o início da epidemia e continua a manter uma política anti-coronavírus estrita que limita as viagens ao exterior.

A viagem de Xi à Ásia Central é um retorno ao cenário mundial e lhe dá a oportunidade de mostrar que, apesar das crescentes tensões com o Ocidente, a China ainda tem amigos e parceiros e está pronta para reafirmar sua influência global.

antes de chegar ao topo, Xi visitou o Cazaquistão Em 2013, ele apresentou a pioneira Iniciativa do Cinturão e Rota, um grande projeto de infraestrutura que se estende do leste da Ásia à Europa.

Em uma reunião com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, na quarta-feira, Xi disse que a China está disposta a firmar uma parceria com o Cazaquistão “para permanecer líder na cooperação do Cinturão e Rota”.

A mídia estatal chinesa informou que Xi disse a Tokayev que “a China sempre apoiará o Cazaquistão na manutenção de sua independência nacional, soberania e integridade territorial”.

O líder chinês viajou para o Uzbequistão na quarta-feira à noite e se encontrou com o presidente uzbeque Shavkat Mirziyoyev. Ele também se encontrou com os presidentes do Quirguistão, Tadjiquistão e Turcomenistão na quinta-feira.