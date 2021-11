Previsões do Bowl: Michigan, Oklahoma State entram no futebol universitário com o Alabama do lado de fora olhando para dentro

Desenho Matemático CBS



A semana de competição está marcada, o que significa que a semana do campeonato está chegando com o penúltimo grupo de perdas de maconha antes do anúncio no domingo, 5 de dezembro. Atualizado durante toda a semana.

A grande novidade deste fim de semana é que Jim Harbaugh finalmente conseguiu! Ele venceu a partida para a qual foi contratado Michigan venceu o estado de Ohio, 42-27. Espera-se que os Wolverines ocupem a posição anterior dos Buckeyes como a segunda colocação no Colégio Futebol Playoff, atrás da primeira semente da Geórgia. Espera-se que os Bulldogs consolidem essa posição ao derrotar o Alabama no jogo do campeonato da SEC.

Espera-se que Cincinnati, que terminou sua temporada regular com uma vitória por 35-13 na Carolina do Leste, termine em terceiro. Porém, agora há uma mudança no quarto lugar.

com o estado de oklahoma Ela ganhou sua primeira edição Bedlam desde 2014Ele deve terminar a temporada como o campeão dos 12 grandes campeões com uma vitória sobre Baylor no próximo sábado. Os Cowboys venceram os Bears por 24-14 novamente em 2 de outubro. Isso colocaria Oklahoma State à frente do Alabama, que perdeu duas vezes para o último lugar no playoff.

interlúdio de futebol universitário

10 de janeiro Campeonato internacional

Indianápolis Jogo do título Vencedores da semifinal 31 de dezembro tigela laranja

Miami Gardens, Flórida. semifinais (1) Geórgia vs (4) Oklahoma 31 de dezembro tigela de algodão

Arlington, Texas semifinais (2) Michigan vs. (3) Cincinnati

Você precisa de mais futebol universitário em sua vida? Ouça abaixo e assine o podcast da Cover 3 enquanto detalhamos toda a ação da semana 13.

O comitê de seleção do CFP deve dar preferência aos campeões da conferência se uma decisão entre duas equipes estiver próxima. Alabama precisa de mais quatro vezes Para bater o ruivo na panela de ferro. Embora tudo possa acontecer em um jogo de rivalidade, especialmente aquele, é apenas mais uma prova de que o Alabama não era. Alabama nos últimos dias. O painel, na verdade, moveu o Tide um lugar para baixo esta semana com base em parte do jogo nivelado. Embora uma derrota para a principal semente da Geórgia na próxima semana certamente não seja ruim, espera-se que custará ao Alabama uma vaga no CFP.

Não vê sua equipe? A previsão completa e atualizada do Jerry Palm bowl estará disponível na manhã de domingo.