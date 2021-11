Jogo Alabama x Auburn, Fast Food: No. 3 Tide Returns completo, Maré de sobrevivência pela primeira vez na história do Iron Bowl

3 Alabama terminou uma corrida para os livros de história para se livrar de Auburn, 24-22, em mais quatro vezes na noite de sábado. O primeiro jogo na história do Iron Bowl para continuar a organização anterior começou com o Crimson Tide perdendo por 10-0 até o meio do quarto período. No entanto, a maré finalmente fez seu primeiro touchdown 24 segundos antes da prorrogação forçada, conforme a gravação continuava.

Uma vez lá, as equipes trocaram touchdowns no primeiro período da prorrogação e trocaram gols no segundo para estabelecer uma batalha de jogos de conversão de dois pontos começando na terceira prorrogação. Depois de ambos terem convertido suas primeiras tentativas, o Alabama venceu o jogo na quarta entrada da prorrogação, quando o wide receiver Jon Mitchie III recebeu um passe do quarterback Bryce Young. Um passe de Auburn QB TJ Finley caiu incompleto na jogada anterior.

Young lutou no primeiro tempo contra a defesa de Auburn, mas se acomodou no final do jogo. Ele atingiu Ja’Corey Brooks para uma queda de 28 jardas faltando 24 segundos para o fim da prorrogação. Brooks estava desempenhando um papel mais proeminente no jogo depois que Jameson Williams, o melhor recebedor do Alabama e vice-campeão do Prêmio Peltnikov, foi expulso por ter como objetivo um chute de cobertura no segundo quarto. Sem ele, ele lutou contra a ofensa de Tide a maior parte do dia.

Os Tigres tiveram uma grande oportunidade de finalizar o relógio depois que Alabama virou a bola por um lance de pedra, faltando dois minutos para o fim e apenas dois tempos limite restantes. No entanto, Auburn que estava se segurando de Tank Bigsby parou o relógio correndo fora dos limites enquanto perseguia seu primeiro touchdown na posse de bola que se seguiu. Se ele tivesse atingido a primeira marca, Auburn poderia ter sido capaz de ficar sem tempo. Em vez disso, o Alabama estagnou em terceiro e recuperou o futebol novamente com tempo suficiente para empatar o placar.

A vitória coloca o Alabama (11-1) no jogo do Campeonato 2021 SEC da próxima semana contra o primeiro da Geórgia (12-0) com ímpeto. A derrota significou que Auburn terminou a temporada regular com quatro derrotas consecutivas e um placar agregado de 6-6 sob o treinador do primeiro ano, Brian Harsin.

Aqui estão as principais conclusões do Iron Bowl.

Alabama ainda está vivo

Deve ter havido muito caos no final de semana do campeonato para o time do Alabama duas vezes derrotado que derrotou a Geórgia no campeonato da SEC para chegar à partida de playoff de futebol universitário. Agora, porém, a comissão não se preocupará.

Alabama sobreviveu na estrada contra um concorrente quando tudo foi contra ele para perder a partida do Campeonato da SEC por uma derrota. Se perder uma partida disputada para a Geórgia, o comitê punirá o Alabama por perder um jogo em que disputou seu caminho, apesar de muitas preocupações ao longo do ano? Quando você pensa sobre o cenário desta temporada de futebol americano universitário, esta é uma questão legítima.

Uma maneira de o Alabama causar uma grande impressão é empurrar a Geórgia para a disputa de pênaltis. Mesmo se o Crimson Tide perder uma disputa de pênaltis virtual, seria a primeira vez em toda a temporada que a defesa da Geórgia seria desafiada, quanto mais levada ao limite.

Entrega do jovem Heisman agora

A Taça Heisman pertencerá a Bryce Young. Não, suas estatísticas não saltam da página. Ele completou apenas 49% de seus passes, foi escolhido uma vez e parecia inquieto a noite toda. Mas é isso – estava tremendo a noite toda. Sua seqüência ofensiva o deixou no chão de forma massiva, e ele se levantou e lutou, uma após a outra. Sua postura durante o período, incluindo uma tentativa de empate de 97 jardas que culminou com um passe para touchdown de 28 jardas para Brooks com 24 segundos para jogar, lhe rendeu o direito não apenas de estar em Nova York como um dos finalistas, mas para levantar o troféu ele mesmo.

Parte da razão pela qual Young deve abrir caminho para sua própria caixa de troféus é o fato de que seu único rival de verdade, o quarterback do Ohio State C.J. Stroud, perdeu para o Michigan no início do dia e não jogará o Big Ten Championship no próximo fim de semana. Mesmo se Young Young não iluminou o placar contra os Bulldogs, ele pelo menos levou seu time ao campeonato neste fim de semana.

Young mostrou que tem o coração de um campeão e terá a chance de aumentar sua coleção de troféus na próxima semana, quando o Crimson Tide enfrentar a Geórgia no SEC Championship Game.

O tempo de sequência do Alabama acabou

A linha ofensiva do Alabama é um grande problema. As estatísticas sobre este não mentem. O Crimson Tide conseguiu apenas 64 jardas e, mesmo nos últimos dois movimentos de regulação, não deu sinais de vida. Esta é uma vantagem grande e feia porque ele sempre sentiu que o ataque estava dando dois passos para frente, depois um passo para trás.

Isso é inaceitável, mas também é uma tendência. O Crimson Tide marcou 91 gols na semana passada contra o Arkansas, apenas 6 jardas contra o LSU no início deste mês e 91 no jogo da Flórida em setembro. Se você ouvir uma aberração, é a defesa da Geórgia lambendo suas costelas para conseguir aquela linha ofensiva na próxima semana no jogo do campeonato da SEC.

A frente defensiva de Auburn trouxe

O coordenador defensivo de Auburn, Derek Mason, foi criticado ao longo da temporada por ser muito passivo na corrida de passes. Não foi o que aconteceu no sábado, no Iron Bowl. Mason aplicou pressão em todo o campo, incluindo blitz atrasados, acrobacias e tudo o mais que pôde encontrar em um livro de jogo.

Sim, a seqüência ofensiva do Alabama foi muito ruim (veja acima). Mas esse não era o tipo de desempenho ou plano de jogo que Auburn havia usado durante toda a temporada. Foi tão frustrante que um tópico quente da conversa na rádio local esta semana foi se Mason e / ou o coordenador de ataque Mike Bobo seriam demitidos.

A missão de Bobo pode estar em jogo porque, sejamos realistas, um total de 159 jardas contra qualquer equipe FBS é ultrajante. Mas Mason o salvou e deu a Auburn algo para construir nas práticas de maconha.

Auburn jogou muito conservador

O ataque do Tigers jogou todo o jogo em uma concha depois de perceber que a defesa estava subindo com o ataque de Tide. Isso é bom. Na verdade, é a coisa certa para o técnico Brian Harsin, dada a maneira como a partida estava indo e a escala de seu placar.

Mas na prorrogação, as coisas deveriam ter mudado, especialmente depois que Auburn pousou na parte inferior do primeiro quadro. O lutador TJ Finley encontrou um novo fim estreito para o Rei Landen entre os defensores de aterrissagem com uma mão de todos os tempos. Harsin deveria ter ido para dois lá.

Esqueça o jogo conservador. Todo o ímpeto já havia mudado para a linha lateral do Crimson Tide, e Finley mal conseguia andar. Essa foi a hora de Harsin deixar sua marca na competição e lançar os dados. Sim, isso seria arriscado. Auburn estava brincando com o dinheiro da casa. Foi o último jogo da temporada regular perante o público do anfitrião. Era o lugar perfeito para viver perigosamente.