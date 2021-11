Patriotas inativos vs. Titãs: a Nova Inglaterra tem todas as mãos a bordo

Após cinco vitórias consecutivas, o Patriotas da Nova Inglaterra Eles emergiram como candidatos sérios na AFC. Jogo da semana 12 contra Titãs do Tennessee Portanto, é grande: o Tennessee atualmente tem a cabeça-de-chave nos playoffs da conferência com um recorde de 8-3. Uma vitória daria aos Patriots uma vantagem de 7-4 no confronto direto, e os colocaria em uma posição promissora.

Felizmente para a Nova Inglaterra, a equipe está com força total, conforme mostra a lista de itens inativos – algo que não pode ser dito para os Titãs visitantes.

Patriotas inativos

TE Devin Asiasi OL Yasser Durant LB Ronnie Perkins QB Garrett Stidham RB JJ Taylor

A Nova Inglaterra tinha 11 jogadores listados como suspeitos até domingo, mas todos estarão prontos para jogar. Isso significa que os zagueiros Damien Harris e Ramondry Stephenson, os tight ends, Hunter Henry e Juno Smith, os tackles ofensivos Trent Brown, o tackle defensivo Christian Barmore, os meio-campistas Donta Hightower e Jawon Bentley, o safety Cody Davis, o kicker Nick Falk e o stalker Jake Bailey estão todos bem. .

Esta é claramente uma boa notícia para os Patriots, especialmente considerando que Brown e Barmore perderam tempo no início desta semana com problemas na panturrilha e no joelho, respectivamente. Enquanto ainda não se sabe o quanto eles e os outros nove homens mencionados acima irão eventualmente jogar, o simples fato de que eles estão animados é um desenvolvimento encorajador.

Enquanto isso, os itens inativos são todos arranhões saudáveis. Aliás, o grupo é o mesmo que os Patriots desativaram na partida da última quinta-feira contra Atlanta Falcons.

Titãs Inativos

RB Jeremy McNichols J Nate Davis Torta DT Teair Rashaan Evans LB David Long LB Olasunkanmi Adeniyi CB Greg Mabein

Os Titãs já dispensaram seis jogadores na sexta-feira, incluindo AJ Brown. Apesar disso, o astro receptor não foi amplamente listado entre os inativos, uma vez que foi colocado na reserva de feridos e, portanto, foi eliminado da lista de 53 homens.