Preço do Bitcoin cai junto com ações

A criptomoeda mais valiosa do mundo caiu 10% na segunda-feira depois de cair novamente no fim de semana. Preços do Bitcoin Já caiu cerca de 20% na semana passada. Com pouco menos de US$ 31.000, o bitcoin está mais de 50% abaixo de seu recorde próximo a US$ 69.000 no final do ano passado e em seu nível mais baixo desde julho de 2021.

Outras criptomoedas, às vezes chamadas de Altcoins , foi severamente danificado. Os preços de Ethereum, binance, solana e cardano caíram quase 15% na semana passada, enquanto Amei Dogecoin de Elon Musk Diminuiu 10%.

“O comércio volátil de ativos digitais não era incomum nos anos anteriores”, disse Michael Kamerman, CEO da plataforma de negociação Skilling. “As criptomoedas estão cada vez mais se movendo em conjunto com as ações de tecnologia, já que os investidores tratam ambos como ativos de risco e muitas vezes se retiram para cantos mais seguros do mercado durante crises de volatilidade do mercado.”

