Milhares de moradores de Austin sofrem quedas de energia durante a onda de calor da primavera

milhares de Austin A população ficou sem Energia Durante várias horas no fim de semana durante uma onda de calor no meio da primavera no último sinal de que Texas O capital está lutando para acompanhar o crescimento da população.

As temperaturas fecharam em 100 graus no sábado e domingo no centro do Texas, forçando a Austin Energy a cortar a energia para cerca de 3.600 clientes devido ao aumento da demanda.

Moradores do centro do Texas e crescimento econômico atingem um lado: a casa própria agora inacessível, diz estudo

“Essas ações não foram resultado [Electric Reliability Council of Texas] autorização, mas eram necessários para operar com segurança o sistema de distribuição da Austin Energy, “Austin Energy KVUE. disse Em nota, lembrando que a interrupção foi para aliviar a sobrecarga dos circuitos da região.

“A Austin Energy restaurou o serviço para os clientes afetados até o início da noite e todos os serviços voltaram a funcionar aproximadamente às 19h30 de sábado.”

A capital do Texas não viu falta de dores de crescimento ao lidar com a população em expansão que se tornou quarto mais rápido A área metropolitana na América está crescendo, de acordo com os números do Census Bureau.

Em fevereiro, a cidade divulgou 2º Aviso de Ebulição da Água Dentro de um ano, a estação de tratamento de água Ulrich encontrou “um problema com o processo de tratamento interno que resultou em alta turbidez”.

Em março, o Aeroporto Internacional Austin Bergstrom Envie um alerta de falta de combustível Eles pediram aos voos de chegada que pousassem mais combustível do que o normal, caso não tivessem suprimentos suficientes para reabastecer.

“Este está se tornando um evento mais regular, pois o aeroporto vê um aumento na atividade de voos”, disse o porta-voz da ABIA, Sam Hines, à Fox Business na época.