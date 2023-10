Powell diz que dados económicos fortes “podem justificar” taxas de juro mais altas

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou o compromisso do banco central de prosseguir “cuidadosamente” com novas mudanças nas taxas de juros em um discurso na quinta-feira. Mas ele também disse que o banco central poderá precisar de aumentar ainda mais as taxas de juro se os dados económicos continuarem a ser positivos.

Powell tentou traçar um quadro equilibrado do desafio que o Fed enfrenta nas suas observações ao Clube Económico de Nova Iorque. Ele sublinhou que a Fed está a tentar equilibrar dois objectivos entre si: quer combater a inflação sob controlo total, mas também quer evitar fazer demasiado e prejudicar desnecessariamente a economia.

No entanto, este é um momento complexo para o banco central, uma vez que a economia se comporta de forma surpreendente. As autoridades têm aumentado rapidamente as taxas de juro para um intervalo de 5,25 a 5,5 por cento nos últimos 19 meses. Os decisores políticos estão agora a discutir se precisam de aumentar novamente as taxas de juro em 2023.

Supõe-se que os custos mais elevados dos empréstimos irão pressionar a actividade económica – desacelerando as compras de casas, as expansões dos negócios, a procura de todos os tipos – a fim de arrefecer a inflação. Mas até agora, o crescimento tem sido inesperadamente resiliente. Consumidores Eles gastam. As empresas estão contratando. Embora os ganhos salariais tenham moderado, o crescimento global tem sido suficientemente forte para fazer com que alguns economistas questionem se a economia está a abrandar o suficiente para empurrar a inflação para a meta de 2 por cento da Fed.

“Estamos a prestar atenção aos dados recentes que mostram a resiliência do crescimento económico e da procura de trabalho”, reconheceu Powell na quinta-feira. “Evidências adicionais de que o crescimento acima da tendência continua, ou de que a tensão no mercado de trabalho já não está a diminuir, podem comprometer novos progressos na inflação e podem exigir um maior aperto da política monetária.”

Powell descreveu os recentes dados de crescimento como uma “surpresa” e disse que isso ocorreu num momento em que a demanda do consumidor se manteve muito mais forte do que o esperado.

“Pode ser que as taxas de juro não tenham sido suficientemente altas durante tempo suficiente”, disse ele, acrescentando mais tarde que “a evidência não é que a política esteja demasiado restritiva neste momento”.

Os economistas interpretaram os seus comentários como significando que, embora seja pouco provável que a Fed aumente as taxas de juro na sua próxima reunião, que termina em 1 de Novembro, está a deixar a porta aberta a um possível aumento das taxas de juro depois disso. A última reunião do ano do Fed termina em 13 de dezembro.

“Não parece que ele estivesse interessado em aumentar novamente as taxas de juro em Novembro”, disse Michael Feroli, economista-chefe para os EUA do JP Morgan, explicando que acredita que a Fed se baseará nos dados quando decidir o que fazer em Dezembro.

“Ele certamente não fechou a porta para novos aumentos de juros”, disse Feroli. “Mas ele também não indicou que algo era iminente.”

Cathy Posjancic, economista-chefe da Nationwide Mutual, disse que os comentários foram “equilibrados, porque há muita incerteza”.

O presidente do Fed tinha motivos para manter as suas opções em aberto. Embora o crescimento tenha sido forte nos dados recentes, a economia poderá estar preparada para uma desaceleração mais pronunciada.

Powell observou que a Fed já aumentou demasiado as taxas de juro de curto prazo e que essas medidas “podem” continuar a desacelerar a economia. Mais importante ainda, as taxas de juro de longo prazo nos mercados subiram ao longo dos últimos meses, tornando os empréstimos para comprar uma casa ou um carro muito mais caros.

Powell disse que essas difíceis condições financeiras poderiam impactar o crescimento.

“As condições financeiras tornaram-se significativamente mais restritivas nos últimos meses e os rendimentos das obrigações de longo prazo têm sido um importante factor impulsionador deste aperto”, disse ele.

Powell apontou várias razões possíveis por detrás do recente aumento das taxas de juro de longo prazo: maior crescimento, défices mais elevados, a decisão da Fed de reduzir as suas participações em títulos e factores técnicos de mercado poderão todos ser factores contribuintes.

“Há muitas ideias de candidatos e muitas pessoas sentem que os seus precedentes foram confirmados”, disse Powell.

Mais tarde, ele acrescentou que o “resultado final” era que um aumento nas taxas de mercado era “algo que analisaremos” e “na margem, poderia reduzir” a motivação do Fed para aumentar ainda mais as taxas de juros.

A guerra entre Israel e Gaza – e as tensões geopolíticas que a acompanham – aumenta a incerteza sobre as perspectivas globais. Ainda é muito cedo para saber como isto irá afectar a economia, embora possa minar a confiança entre empresas e consumidores.

“As tensões geopolíticas são muito elevadas e representam riscos significativos para a actividade económica global”, disse Powell.

As ações estavam voláteis enquanto Powell falava, sugerindo que os investidores estavam lutando para entender o que seus comentários significavam para as perspectivas imediatas das taxas de juros. Taxas de juros mais altas tendem a ser uma má notícia para os valores das ações.

O S&P 500 terminou o dia com queda de cerca de 1%. A mudança veio acompanhada de outro aumento nas taxas de juro cruciais do mercado, com o rendimento do Tesouro a 10 anos a subir para 5%, um limite que não era ultrapassado desde 2007.

O Presidente do Fed enfatizou o compromisso do Fed em manter a inflação sob controle mesmo num momento complexo. Os aumentos dos preços no consumidor diminuíram significativamente desde o verão de 2022, quando atingiram um pico de cerca de 9%. Mas permaneceu em 3,7% no mês passado, ainda bem acima dos cerca de 2% que prevaleciam antes da pandemia do coronavírus.

“Uma série de incertezas, antigas e novas, complicam a nossa tarefa de equilibrar os riscos de um aperto excessivo com os riscos de um aperto insuficiente”, disse Powell. “Dadas as incertezas e os riscos, e dado o quão longe chegámos, o comité está a agir com cautela.”

Joe Rennison contribuiu com relatórios.